Mossos i Desokupa desnonen una família amb una menor al Poble-sec

Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimecres l'ordre de desallotjament de la Mari i la seva filla menor d'edat, d'un local comercial al carrer Margarit del Poble-Sec, a Barcelona. L'empresa especialitzada en desallotjaments Desokupa -que ha estat vinculada amb l'extrema dreta- també ha fet acte de presència al desnonament i els seus representants han pogut accedir a la zona perimetrada per la policia.Fonts oficials dels Mossos expliquen aque Desokupa ha accedit a la zona restringida perquè actuava com a representant de la propietat. Les mateixes fonts apunten que la policia ha actuat per fer complir una sentència judicial ferma.Des del Sindicat de Barri del Poble-sec expliquen que la propietat del local havia denunciat l'ocupació del local per via penal. La mare i la filla hi havien accedit després de no disposar de cap més alternativa habitacional.El sindicat no tenia constància que el desallotjament estigués programat per avui i les fonts consultades asseguren que l'afectada no havia rebut cap notificació. Quan el col·lectiu s'ha assabentat del cas ha desplaçat desenes de persones fins al carrer Margarit amb la intenció d'aturar el desallotjament. Els Mossos han evitat que els activistes es concentressin a la porta de la finca.La unitat antidesnonaments de l'Ajuntament de Barcelona s'ha desplaçat fins al Poble-sec i segons assegura el sindicat per ara el consistori ha ofert un allotjament temporal en un alberg a la Mari i la seva filla.

