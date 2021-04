El Govern preveu llibertat de mobilitat a Catalunya a partir de dilluns

Altres notícies que et poden interessar

El Govern preveu permetre la lliure circulació a tot Catalunya a partir de dilluns que ve. Fins aleshores, continuarà vigent el confinament comarcal, però el 26 d'abril els ciutadans ja es podran moure sense restriccions a tot el país. És la decisió que estan madurant els departaments de Salut i Interior en el marc del Procicat, en un moment en què els principals indicadors de la pandèmia milloren a Catalunya La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa a 0,98, 9 centèsimes menys, i també ho fa el risc de rebrot, fins a 272 (-25), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa lleugerament i està en 277,26. S'han declarat 1.932 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 585.948. El 6,22% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 21 noves morts, amb un total de 21.720 defuncions en tota la pandèmia.L'indicador més preocupant és el d'ingressats a les UCI, que continua per sobre dels 400, ara amb 497. En total hi ha 1.650 persones ingressades als hospitals, 20 menys que en l'anterior balanç.La setmana passada, l'executiu ja va anunciar que a partir de dilluns de la setmana vinent es podria posar en marxa un pla de desescalada. Els departaments de Salut i Interior treballen fa dies en aquesta via.El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, va constatar divendres que no hi havia hagut un "creixement explosiu" dels casos després de Setmana Santa -a diferència de bona part dels pronòstics elaborats- i que s'havia entrat en fase "d'estabilització".La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va reiterar ahir la demanda que l'Estat reformuli la llei general de salut pública per tal que les restriccions no hagin de passar pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Quan decaigui l'estat d'alarma, el proper 9 de maig, hi haurà restriccions de mobilitat -com ara el toc de queda- que no podran continuar vigents. Qualsevol confinament perimetral haurà de ser validat pel TSJC, com ja va passar durant l'estiu, quan no hi havia estat d'alarma vigent.

