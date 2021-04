Illa exigeix la dimissió de Sanchis com a director de TV3 pel seu «sectarisme»

Salvador Illa, líder del PSC al Parlament, ha demanat aquest matí la dimissió de Vicent Sanchis, director de TV3, pel seu "sectarisme" i creu que hi ha "molts exemples" que ho demostren. "Considerem que TV3 és un servei públic i que, com marca la llei, ha de fomentar el pluralisme polític a Catalunya així com el respecte a les institucions i no veiem que estigui fent això", ha explicat.En una entrevista a eldiario.es , Illa també ha instat al líder d'Esquerra, Pere Aragonès, a fer un "pas al costat" i deixar que governi el partit que va vèncer en les eleccions del 14-F. Per l'exministre de Sanitat, Aragonès no hauria de postular a ser candidat perquè "ja s'ha sotmès a dues investidures fallides". "El que ha de fer és permetre que jo sigui investit perquè vaig ser qui va guanyar les eleccions", ha afirmat per després afegir que el "normal" és que lideri el Govern qui guanya els comicis.D'altra banda, ha admès que li agradaria que s'extradís l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont: "Tothom ha de rendir comptes de les accions que decideix emprendre". A més, ha recordat que alguns dels seus companys del Govern van decidir afrontar les conseqüències dels seus actes, en referència a aquells polítics que van optar per sotmetre's a judici i entrar a la presó.La demanda de la dimissió del director de TV3 és un pas més en l'estratègia dels socialistes per, com ells mateixos han afirmat, "renovar" els mitjans de comunicació públics. La setmana passada el PSC ja va exigir el cessament del cap d'informatius de la cadena , David Bassa, per la seva "manca de pluralisme".

