En llibertat una de les detingudes per la crema d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana a Barcelona

L'Audiència de Barcelona ha alliberat una noia empresonada per la crema d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana de Barcelona durant les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél, segons ha avançat Ser Catalunya i ha confirmat. Es tracta d'una jove catalana, que té prohibit sortir de l'Estat i ha de comparèixer cada setmana davant del jutjat com a mesures cautelars. D'aquesta manera, queden en presó provisional sis joves més, de nacionalitat italiana, després que una altra noia fos alliberada fa unes setmanes.En la interlocutòria, d'onze pàgines, el tribunal considera que ja no hi ha risc de reiteració delictiva perquè les protestes per l'alliberament de Hasél "han acabat" i "Barcelona ha recuperat la tranquil·litat i res fa sospitar que tornin a repetir-se" els indicents. Pel que fa al risc de fuga, les tres jutges consideren que existeix però queda neutralitzat per la mesura cautelar de comparèixer setmanalment al jutjat. A més, recorden que l'acusada té tota la seva estructura familiar, social, econòmica i d'estudis a l'Estat, cosa que allunya la possibilitat que marxi.Els joves van entrar a la presó el 3 de març. En un principi eren vuit persones que els Mossos van dibuixar com un grup "violent i organitzat", vinculat suposadament a la crema d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana durant una de les nits de protesta al centre de Barcelona. La policia va fer detencions dissabte 27 de febrer i, arran de les investigacions fetes, també van fer escorcolls els dies posteriors en naus industrials ocupades a Canet de Mar i Mataró amb l'objectiu de "desarticular" el grup. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el dia que se'n va acordar la presó provisional sense fiança, la causa està oberta pels delictes d'homicidi en grau de temptativa, atemptat contra l'autoritat, desordres públics, danys, manifestació il·lícita i pertinença a grup criminal.Una setmana després, el jutjat d'Instrucció 2 de Barcelona va ratificar l'empresonament dels vuit detinguts. La jutge va basar la decisió en un informe de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, avançat per NacióDigital, que assenyalava que els detinguts formaven part d'un grup criminal organitzat. En l'informe, els investigadors aporten com a argument el fet que parlessin italià, que quatre d'ells tenien encenedors exactament iguals i que durant la manifestació els "líders" del grup utilitzaven paraules clau -com ara Chihuahua- per ordenar les actuacions de la resta de membres i esquivar l'actuació policial. La minuta policial detalla el moment en què es crema la furgoneta de la Guàrdia Urbana. Parla d'un home que llança còctels molotov, llançaments de bengales contra el vehicle i d'una noia que ruixa amb líquid inflamable els baixos de la furgoneta.Al cap d'uns dies, una de les detingudes va ser alliberada, concretament la suposada responsable de llançar líquid inflamable contra la furgoneta de la Guàrdia Urbana. Una prova de les defenses va demostrar que la noia no havia dut a terme l'acció, tal com deien els Mossos. De fet, en la investigació hi ha hagut fets controvertits, com han assenyalat els advocats defensors. Per exemple, malgrat que les detencions es van fer a principis de març, el dia 15 el jutjat no havia ordenat encara la intervenció de la furgoneta policial cremada. L'informe de la Comissaria General dels Mossos, que assenyala els vuit manifestants, només atribueix fets concrets a dos dels vuit detinguts, una de les quals era la noia que va ser alliberada.

