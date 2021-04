Una cantant arriba a la nota més greu mai enregistrada per una dona

La cantant Joy Chapman ha aconseguit un rècord mundial insòlit: arribar al so més greu possible a través de la veu que mai s'ha enregistrat, la C1. Ho ha aconseguit a una freqüència insòlita, a la que hi arriba de manera progressiva: 31.57 hertz. Chapman perseguia aquest rècord Guiness des de feia molt de temps i ja té la intenció de superar-se a si mateixa.Per arribar a aquesta nota, ha cantat una escala musical progressiva en descens fins a aconseguir la C1. La cantant ho ha gravat tot en un vídeo, des de la seva preparació per a entonar la nota més greu mai enregistrada per una nota fins a demostrar, amb testimonis, a quina freqüència estava el seu cant.

