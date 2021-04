El president de Mercadona lamenta que no s'hagi prioritzat la vacunació del sector de l'alimentació

Altres notícies que et poden interessar

El president de Mercadona, Juan Roig, ha lamentat la lentitud de la campanya d'immunització contra la Covid-19 en els treballadors del sector de l'alimentació. "Ja hauríem d'estar tots vacunats", ha afirmat en la roda de premsa anual de presentació de resultats de la cadena de supermercats, que té 95.000 empleats i representa el 4% de l'ocupació a l'Estat.El màxim dirigent i accionista de Mercadona ha lamentat que el seu sector fos declarat essencial quan es va declarar la pandèmia i "tothom s'havia de quedar a casa" però no hagi estat una prioritat a l'hora de rebre la vacuna."Ara ja no val la pena aquest debat perquè hi haurà vacunes per a tots, però ja hauríem d'estat tots vacunats", ha remarcat.Les declaracions de Roig coincideixen amb l'anunci dels números de l'empresa durant el 2020, on va guanyar 727 milions d'euros durant el 2020, un 17% més que el 2019 en un any marcat per l'esclat de la pandèmia. La cadena de supermercats va aconseguir unes vendes rècord de 26.932 milions d'euros, un 5,5% de vendes més que l'any anterior.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor