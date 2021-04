Un brot de Covid en una perruqueria dispara les alarmes a la Pobla de Segur

🔴 BAN | Salut Pública comunica un brot de COVID-19 a la perruqueria Dechinguillon, del 5 al 14 d'abril.



La Pobla de Segur (Pallars Jussà) pateix un brot de Covid-19. Els contagis han anat a l'alça des del passat 5 d'abril després d'un cas en una perruqueria del poble, que ha acabat amb un total de 23 positius. El risc de rebrot també s'ha disparat i ja és de 1.828,27, segons les xifres de Salut.L’Ajuntament ha publicat un ban i l'alcalde, Marc Baró, assegura que Salut es va posar en contacte amb els responsables de l’establiment per fer la traçabilitat un cop sabut el primer cas.Baró assegura, però, que els responsables de la perruqueria no van voler donar la llista de noms, per la qual cosa ha estat des del consistori que s'ha fet una crida per demanar a tots els que van anar a l'establiment del 5 al 14 d'abril a fer-se un test ràpid d’antígens per “veure quina és l’afectació i tallar així les cadenes de transmissió”.L'alcalde s'ha mostrat preocupat pel possible augment de casos en els propers dies i ha obert la porta a fer un cribratge massiu a la població.

