El jurat declara culpable d'assassinat el policia que va matar George Floyd

El jurat ha declarat culpable l'exagent de policia Derek Chauvin dels tres càrrecs d'assassinat pels quals se'l jutjava en relació amb la mort de George Floyd el 25 de maig passat a Minneapolis.Chauvin va participar en la detenció de Floyd i el va immobilitzar posant-li el genoll nou minuts al coll, fins que li va causar la mort per asfixia. L'acció policial va ser gravada per vianants en uns vídeos que es van veure arreu del món, i van desencadenar el moviment de defensa dels afroamericans Black lives matter.El jurat, format per set dones i cinc homes de diferents races en el marc d'un cas amb fort accent racial, ha deliberat durant deu hores abans d'arribar a un veredicte.A l'espera de la sentència judicial, que pot tardar mesos, Chauvin s'enfronta a fins a 40 anys de presó pels delictes d'homicidi imprudent en segon grau, assassinat en segon grau i assassinat en tercer grau.

