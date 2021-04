Un onze de recomanacions futbolístiques per Sant Jordi

Barça: més que un club, de Xavier Torres i Frederic Porta









Barça i Catalunya. Els orígens de la simbiosi (1899-1936), de Salva Torres i Frederic Porta















Dios, patria y muerte. El fútbol en la guerra de los Balcanes, de Diego Mariottini



Johan Cruyff. Siempre al ataque, d'Auke Kok



El Barça davant la crisi del segle, de Roger Vinton



Revancha, de Kiko Amat









Una història popular del futbol, de Mickaël Correia















El partit més llarg, d'Adrià Soldevila















Futbol al país dels soviets, de Carles Viñas















Atlas de una pasión esférica, de Toni Padilla













Futbolítica. Històries de clubs políticament singulars, de Ramon Usall

Durant molt de temps, futbol i lectura van semblar dos mons allunyats i del tot incompatibles. Afortunadament, aquell període ha quedat enrere com ho demostren la multitud de publicacions de qualitat que avui s'apropen a l'esport de la pilota des d'una perspectiva cultural i rigorosa. Coincidint amb la celebració de la Diada de Sant Jordi, us proposem una alineació formada per onze llibres d'allò més futbolítics que concorden amb l'esperit d'aquesta secció d'explicar el futbol des d'una mirada històrica, cultural i política. Som-hi.Els experimentats periodistes Xavier Torres i Frederic Porta reflexionen, en aquest llibre publicat per Cossetània Edicions a la seva singular col·lecció esportiva Fora de joc, sobre si el Barça dels nostres dies encara manté la condició de més que un club. I per fer-ho, furguen fins al darrer racó de la seva història per presentar-nos fins a 200 episodis polítics de la crònica del club i, posteriorment, debaten amb un onze polític d'allò més plural, que comprèn des de David Fernàndez a Carlos Carrizosa, passant per Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, sobre les implicacions polítiques de la principal institució esportiva catalana i sobre si és encara apropiada la consigna de "més que un club" per definir-la.Novament Frederic Porta, aquest cop al costat de Salva Torres i amb la col·laboració de Xavier Gamper, net del fundador del club, ens presenta un estudi que analitza els primers anys de la història del Barça. Editat per la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona, de la que Torres és vicepresident, aquesta obra ens apropa als principals episodis històrics que, durant les tres primeres dècades del segle XX, van configurar la identitat catalanista que ha definit històricament el Barça.El periodista italià Diego Mariottini ens presenta, en aquest llibre publicat per l'editorial madrilenya Altamarea, que compta amb un catàleg amb diverses i excel·lents referències futbolítiques, la història de Željko Ražnatović, un fosc personatge, més conegut com a Arkan, que va liderar una de les milícies paramilitars més sanguinàries de les guerres balcàniques dels anys 90 i que es nodria, bàsicament, dels afeccionats més radicals de l'Estrella Roja de Belgrad. L'estreta relació d'Arkan amb el futbol, concretada en la seva presidència del principal grup d'animació de l'Estrella Roja, però també per la propietat de diversos clubs, com ara el FK Prístina kosovar o el FK Obilić també de Belgrad, és el fil conductor d'una narració que ens mostra, en tota la seva crueltat, la naturalesa dels conflictes bèl·lics que van assolar l'antiga Iugoslàvia.Un altre periodista, en aquesta ocasió el neerlandès Auke Kok, ha escrit una excel·lent i molt documentada biografia de Johan Cruyff, un dels grans mites del futbol amb una transcendència que va molt més enllà d'aquest esport i que el converteix en icona cultural de tota una època. Publicada per l'editorial Geoplaneta, aquesta obra, fruit d'anys d'una investigació que no amaga els defectes del personatge, ens mostra totes les dimensions de la figura de l'Holandès Volador, un filòsof del futbol amb una vida que va molt més enllà de l'esport i que té diverses implicacions socials i polítiques.Arran de la crítica situació econòmica que viu el FC Barcelona, Roger Vinton, el pseudònim amb el qual signa un fi analista de tots els ressorts del poder a Catalunya, centra la seva atenció en la situació límit que viu el club blaugrana i planteja, en un opuscle molt oportú publicat per l'editorial Destino, el retorn al seu ADN i als seus valors, inclòs el "més que un club", com a única sortida del pou en el qual la gestió de la darrera junta sembla haver abocat a l'entitat barcelonista.Deixant momentàniament de banda l'assaig, us proposem la darrera novel·la de Kiko Amat, publicada per l'editorial Anagrama amb el títol de Revancha. Tot i pertànyer al terreny de la ficció, l'obra està clarament inspirada en l'ambient que es vivia al gol sud del Camp Nou durant els anys 90, on abundaven els bombers, els caps rapats, la droga i la violència. Entre els seus protagonistes, en destaquen dos personatges, dirigents dels Lokos, una evident referència als "Boixos Nois", que fan de l'extorsió, el tràfic de drogues i les pallisses per encàrrec la seva forma de vida. Tot plegat, una narració d'allò més enganxosa que retrata una de les cares menys amables d'aquella Barcelona olímpica.En aquest assaig publicat per l'editorial Tigre de Paper, el periodista francès Mickaël Correia, un habitual de les cròniques de les lluites socials que es duen a terme al nord dels Pirineus, ens apropa a la història del futbol però des d'una perspectiva política, popular i alternativa. Una circumstància que ens demostra que l'esport rei del planeta no ha estat només un negoci en mans dels poderosos sinó també un potent instrument d'emancipació com es recull en els innombrables exemples que exposa l'obra.Tornant a Barcelona, l'obra d'un altre periodista, en aquest cas de l'Adrià Soldevila, una de les veus més solvents de l'actual panorama esportiu català, responsable, entre d'altres, de la descoberta de l'escàndol del Barçagate, ens explica amb tot luxe de detalls què va passar al Camp Nou i a les oficines del Barça l'1 d'octubre de 2017, el dia en què Catalunya decidia el seu futur en un referèndum d'autodeterminació que va ser durament reprimit per la policia espanyola.Inclòs, igual que l'obra de Correia, al catàleg de l'editorial crítica i alternativa Tigre de Paper, aquest assaig històric de Carles Viñas ens aproxima al desenvolupament del futbol a la Unió Soviètica, i ens exposa el paper que aquest esport va tenir tant a la Rússia tsarista com a l'estat obrer nascut després de la Revolució d'Octubre, que va provocar un intens debat al voltant d'una pràctica esportiva que un important sector del moviment revolucionari considerava necessari d'erradicar a causa del seu origen burgès.Aquesta obra, del periodista sabadellenc Toni Padilla, editada per Geoplaneta i magníficament il·lustrada per Pep Boatella, ens proposa una volta al món que recorre tots els continents a la descoberta d'una trentena d'històries que han convertit el futbol en un esport de llegenda i en una passió planetària. En definitiva, una mirada d'allò més enriquidora al món i a la història de la humanitat en clau futbolística.Per acabar aquesta alineació de recomanacions, disculpeu que el responsable d'aquesta secció escombri una mica cap a casa i us aconselli un text que porta la seva signatura. És el cas de Futbolítica, una obra publicada per Ara Llibres en la que s'inspira el títol d'aquesta secció, que ens proposa un viatge arreu del planeta per conèixer les històries d'una seixantena de clubs políticament singulars que serveixen per explicar-nos, a través del futbol, bona part dels conflictes que la humanitat ha viscut al llarg del darrer segle i mig d'història.

