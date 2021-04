Nou desnonament executat pels Mossos a Barcelona en plena moratòria estatal

Càrrega i intent de detenció al desnonament de la Barceloneta.

Fora policia dels nostres barris! pic.twitter.com/ji1Cs2oBlP — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) April 20, 2021

Tot i la vigència de la moratòria estatal de desnonaments -que el govern espanyol va anunciar que prorrogaria fins a l'agost- el degoteig de desallotjaments continua a Barcelona. Aquest dimarts ha estat el torn de l'Ahmed, un veí del carrer Sant Elm de la Barceloneta, a qui la propietat havia denunciat per impagament del lloguer.El d'avui era el quart intent de llançament i la comitiva judicial ha actuat acompanyada dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra, que han executat el desnonament després que el representant de la propietat es negués a negociar i els agents antiavalots carreguessin contra els activistes i veïns que s'havien concentrat a l'entorn de l'immoble per intentar frenar el llançament.L'Ahmed té una situació de vulnerabilitat acreditada pels serveis socials de Barcelona i segons informa el Sindicat d'Habitatge de la Barceloneta l'Ajuntament li ha ofert ara un allotjament temporal en una pensió a Gràcia.El pis de l'Ahmed és, sobre el paper, un local comercial, al costat del qual regentava un restaurant que va tancar fa cinc anys. Arran de l'impagament del lloguer per la seva situació econòmica, la propietat va iniciar els tràmits per desallotjar-lo, tot i que el veí va saldar el deute acumulat.Actualment l'Ahmed està de baixa laboral i pendent de dues intervencions mèdiques, una d'elles de risc, segons assegura el sindicat. El seu germà, que no té papers, vivia amb ell a l'immoble del carrer Sant Elm.Sobre el paper, des del desembre la moratòria estatal de desnonaments dona cobertura a totes les famílies vulnerables, després que durant els primers mesos de pandèmia només es poguessin paralitzar els desallotjaments de famílies que poguessin acreditar una vulnerabilitat causada directament per la Covid-19 . Els jutges de Barcelona, però, han expressat dubtes en aquest punt i consideren que no queda clar que el decret cobreixi tots els casos de vulnerabilitat.Mentrestant també continua vigent el darrer decret antidesnonaments de la Generalitat, aprovat el novembre del 2020. Els jutges, però, ja van expressar dubtes sobre la seva constitucionalitat i van avisar que l'aplicarien de manera "restrictiva"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor