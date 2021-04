Argimon considera una «mala notícia» que Sanitat no permeti espaiar més les segones dosis de la vacuna

Altres notícies que et poden interessar

"És una mala notícia". Al final de la roda de premsa d'aquesta tarda per detallar la situació de la vacunació de Catalunya, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha sabut la decisió de la comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat contrària a la petició de Catalunya d'espaiar més les segones dosis de la vacuna contra la Covid-19. Aquesta estratègia, que duen a terme països de l'entorn d'Espanya, permetria vacunar més persones en menys temps, de tal manera que es podria donar un grau de protecció elevat a un percentatge de gent important de manera més ràpida i, segons el Departament de Salut, controlar millor la pandèmia. Finalment, no tirarà endavant.Argimon ha insistit aquesta tarda en els beneficis d'aquesta opció. "Països del nostre entorn com el Regne Unit, el Canadà, Itàlia, França, Finlàndia o Dinamarca han optat per una estratègia com aquesta", ha recordat. Concretament, el Canadà administra la segona dosi al cap de 16 setmanes i el Regne Unit, de 12 setmanes. Pel que fa a la Unió Europea, hi ha posicionaments diferents, però hi ha països que ja han establert intervals més amplis. Dinamarca, Itàlia i França administra la segona dosi al cap de sis setmanes, i Finlàndia la posa al cap de dotze setmanes. "Països on la incidència és menor que la nostra, com Finlàndia o Dinamarca, també han adoptat aquesta estratègia", ha assenyalat el secretari de Salut Pública.I en què beneficiaria Catalunya? Si les segones dosis de Pfizer i Moderna es posessin al cap de vuit setmanes, es podria aconseguir que totes les persones de 48 anys o més tinguessin la primera dosi a finals de juny i que les persones de 70 anys o més tinguessin les dues dosis, també a finals de juny. "Totes les persones de 48 o més anys tindrien una dosi protectora i els de 70 o més anys tindrien ja les dues dosis", ha remarcat Argimon. En aquest sentit, ha insistit que en una pandèmia com aquesta és més important tenir "molta gent amb una protecció una mica més baixa que no pas poca gent amb una altíssima protecció".La qüestió s'ha debatut aquesta tarda a la comissió de Salut Pública, un òrgan integrat al Ministeri de Sanitat que trasllada les peticions al consell interterritorial de Salut, que es reuneix demà. Finalment a l'ordre del dia no hi haurà la proposta de Salut, que ja es va plantejar a principis de març. "Amb una dosi s'ha observat que es redueix mortalitat i malaltia greu", ha recordat Argimon. En el cas concret del Regne Unit, que aplica aquesta estratègia, Argimon ha remarcat que la mortalitat és la meitat que Espanya. "He dit la mortalitat, podria donar altres dades", ha dit.Pel que fa al pronunciament de l'EMA sobre Janssen, Argimon ha dit que ho ha fet en termes molt similars als d'Astrazeneca. "Els efectes advers són molt estranys, d'1 per 1.000.000", ha recordat el doctor. "L'EMA ha dit que la vacuna de Janssen és segura i que els beneficis superen els riscos", ha dit, i ha fet una crida a vacunar-se. Johnson&Johnson ja ha reprès la distribució de les dosis. A Catalunya li'n corresponen 24.000, però Salut encara no sap a quins grups es destinaran a l'espera de la decisió de Sanitat. En tot cas, Argimon ha celebrat la decisió de l'EMA.La vacunació a Catalunya avança. El 87,3% de la població de 80 anys o més ha rebut la primera dosi, i el 36,5% d'aquest grup de població ha rebut les dues dosis. El 29,9% de les persones de 70 a 79 anys ha rebut la primera dosi i el 2,2%, la segona. Pel que fa al grup de 66-69 anys, el 27,6% ha rebut la primera dosi i el 0,7% la pauta completa. La meitat de les persones de 60-65 anys, un 52%, ha rebut la primera dosi, i un 0,7% també la segona dosi. En total, el 20,4% de la població ha rebut la primera dosi i el 6,5% les dues dosis de la vacuna. La setmana passada, Catalunya va administrar més de 300.000 dosis, un nou rècord des que ha començat el procés de vacunació. En total s'han administrat 2.087.736 dosis de vacunes, un 95,9% de les dosis rebudes.Argimon, ha explicat que la quarta onada es troba "lleugerament en descens" i ha pronosticat que la Rt s'estabilitzarà al voltant d'1 en els propers dies, amb uns 10.400 casos setmanals. En aquesta situació, el Procicat abordarà a partir de dimecres què passa amb el confinament comarcal. La restricció està en vigor fins dilluns vinent a l'espera que la Generalitat decideixi si l'allarga, l'aixeca o la modifica establint, per exemple, un confinament perimetral per vegueries o per regions sanitàries. Preguntat pel toc de queda, que s'haurà de modificar quan decaigui l'estat d'alarma a partir del 9 de maig, Argimon ha remarcat que convé començar a recuperar "llibertats" que s'han vist limitades arran de la pandèmia.

