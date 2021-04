Sanitat decideix no espaiar les segones dosis de Pfizer i Moderna

Altres notícies que et poden interessar

La comissió de Salut Pública ha decidit no ampliar el marge de separació de les segones dosis de les vacunes de Pfizer i Moderna contra el coronavirus, com reclamava el Departament de Salut per ampliar el nombre d'immunitzats amb una primera dosi.Els plans de vacunació actuals es mantenen tal com estan, amb un interval de 21 dies per a les segones dosis per als vacunats amb Pfizer i de 28 dies per als que hagin rebut la vacuna de Moderna. Són els terminis que recull la fitxa tècnica dels fàrmacs.Sanitat estudiava allargar la segona dosi de les vacunes de Pfizer i Moderna en menors de 80 anys, però l'Agència Europea del Medicament ha advertit que cal fer servir les vacunes anti Covid "tal com es descriu en el prospecte del producte".El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha qualificat aquesta decisió de "molt mala notícia" en la roda de premsa sobre la campanya de vacunació, i ha recordat que l'estratègia d'espaiar dosis ja l'apliquen països de l'entorn d'Espanya amb l'objectiu de vacunar més gent en menys temps.

