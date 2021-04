Un Sant Jordi per a l'optimisme

Altres notícies de Sant Jordi que et poden interessar

Aquest divendres no serà una diada de Sant Jordi com qualsevol altra. Un any després, la cultura literària d'aquest país desperta del malson de la pandèmia per recuperar els carrers. I és que segur que tots recordem on érem fa un any perquè tots estàvem allà mateix. Tancats a casa, confinats per un virus que espantava, amb unes dades inassumibles en l'àmbit sanitari i emocional. Aquell 23 d'abril de 2020 es va acabar traslladant tres mesos més tard, el 23 de juliol, amb una diada improvisada que va recuperar d'alguna manera l'esperit de Sant Jordi arrancat per la pandèmia. Però només va ser l'esperit.Tot i això, segur que moltes persones recordaran l'últim Sant Jordi com el pitjor viscut mai. Ara, però, s'obre un fil d'esperança i la diada d'aquest any pot ser la més especial de totes. La realitat és que la pandèmia, per desgràcia, continua estant molt present en les nostres vides i que no tot serà com sempre. Al nostre país, hi haurà parades per totes les ciutats i tindrem signatures de llibres en aquells punts habilitats per fer-ho. La idea, com va explicar aquest dilluns la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, és descentralitzar els diferents actes, complint d'aquesta manera amb el confinament comarcal encara vigent.A Barcelona, hi haurà menys parades, i a molts carrers emblemàtics com la Rambla o la Rambla Catalunya no hi haurà parades. Però el Passeig de Gràcia, els jardinets de Gràcia, la plaça Reial, el passeig Lluís Companys o la plaça Universitat s'ompliran de llibres i roses. Els carrers de la capital catalana, un punt cèntric en dies com aquest, s'adaptaran per complir les restriccions vigents i evitar aglomeracions.La tornada de la cultura al carrer és, amb algunes limitacions, una realitat immediata. Però, com han viscut aquest últim any els actors culturals i literaris del nostre país? I sobretot, quines expectatives hi tenen posades en la diada d'aquest any? Francesc Serés , escriptor que aquest any presenta el llibre La casa de foc , que ja ha estat guardonat amb el premi Proa de novel·la , explica que està "encantat" d'haver de signar llibres en aquest Sant Jordi, que serà el "més especial de tots". Serés es mostra molt tranquil sobre les mesures de seguretat establertes tant en les parades com en les signatures de llibres. "La cultura és segura i ho tenim tot preparat", afirma.L'escriptor veu la cultura com una "part essencial de les nostres vides" i es congratula de l'esforç "tossut i voluntariós" per tirar endavant aquesta diada. "Les dificultats són molt grans i tothom intenta fer coses per avançar", relata. Serés també recorda l'experiència de l'any passat, quan van sorgir diferents iniciatives per la venda de llibres en línia, que creu que és una via que cal mantenir, però que no pot substituir-se per "l'ambient de festa" quan la diada es viu als carrers.Serés percep les ganes de "sortir al carrer" i recorda una anècdota d'aquesta setmana, quan TV3 va reunir a la Rambla una trentena d'escriptors premiats durant l'últim any per donar el tret de sortida al Sant Jordi. "Persones que no havíem coincidit mai o gairebé mai manteníem un ambient de familiaritat notable", recorda. Això, segons Serés, és un dels moments que demostra que la cultura té "moltes ganes de veure a la gent".La presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, explica en declaracions al diari, que són "molt optimistes" perquè gran part dels lectors ja han començat a reservar i recollir llibres durant aquesta setmana per evitar possibles aglomeracions el divendres. "Estem en un Sant Jordi que està durant més d'un dia", explica. Cal recordar que, en algunes ciutats del país, les parades estan al carrer des de dimecres i es mantindran fins divendres a les vuit del vespre.Sobre el factor social, Ferrer percep "moltíssimes ganes" de tornar als carrers. "La gent s'ha acostumat a fer cues; venen sense pressa, ens pregunten i s'interessen per allò que compren", relata. La presidenta del Gremi de Llibreters fa una crida a omplir carrers i a no tenir por, ja que hi ha les "mesures adients" per garantir la salut de tothom. Ferrer avança que hi haurà espai destinats a la signatura de llibres on es podran garantir perfectament les mesures de distanciament social.En perspectiva de l'any passat, des del Gremi de Llibreters fan una menció especial als grans esforços per mantenir la cultura viva en el Sant Jordi confinat del 2020 i destaquen la "gran ajuda" de Llibreries Obertes . Tot i això, la presidenta recorda les grans pèrdues causades per la pandèmia i creu que aquest any anirà "molt millor". "Vendrem menys que en un any normal, però superarem la xifra del Sant Jordi de l'estiu passat", preveu Ferrer.Precisament en aquesta línia es mou també el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, que fa unes setmanes anticipava un punt intermedi entre "el Sant Jordi de ple rendiment del 2019, amb xifres d'1,5 milions de llibres venuts i 20 milions d'euros de facturació", i el Sant Jordi de l'estiu passat. Tant llibreters com editors es mostren "esperançats" i "optimistes", sobretot per aquest "moviment previ" a les llibreries durant els últims dies. "Intuïm una gran mobilització", expliquen.El sector de la rosa i la floristeria va ser un dels més damnificats per la suspensió del Sant Jordi de l'any passat. La mateixa lògica del producte fa que, a diferència dels llibres, no es compri tant per Internet. Dolors Roig, portaveu del Gremi de Floristes de Catalunya, explica que el període del confinament no només va afectar per la no celebració del Sant Jordi, sinó que va significar perdre's el trimestre de "més activitat" pel sector. "No vam tenir ni Dia de la Mare, ni comunions, ni casaments ni Setmana Santa", lamenta.Tot i algunes iniciatives de compra en línia, relata Roig, el 2020 no es van vendre ni "el 10%" de les roses que s'haguessin comercialitzat en una situació normal. Ara, però, el sector veu aquest Sant Jordi com el "punt de partida" per a la recuperació econòmica. "Creiem que podem arribar als quatre milions de roses venudes", calcula Roig. Una xifra que és "positiva", però que només representa "entre un 40 i un 50%" del que se sol vendre en un any de plena normalitat.Percebent el moviment dels últims dies, Roig detecta un "creixement massiu" dels encàrrecs i de les comandes en línia, que abans es feien de manera més "espontània". Roig també preveu una mobilització ciutadana "molt alta" aquest divendres i diu que estan preparats per evitar cues i aglomeracions. "Hem separat clarament un espai per comprar roses al moment i un altre per recollir comandes", afirma.De fet, amb aquesta intenció d'actuar amb previsió i fomentar el comerç de proximitat, el Gremi de Floristes ha posat en marxa la iniciativa Som Floristes , que permet localitzar les floristeries més properes del país i reservar les roses amb antelació. Així, segons explica Roig, es pot permetre que moltes persones recullin dijous al vespre les seves roses i el divendres puguin evitar-se cues.L'escenari, com expressen les diferents veus i entitats entrevistades, és d'un gran optimisme. Escriptors, llibreters, floristes i editorials estan preparats per oferir una diada que respecti totes les mesures de seguretat i que garanteixi la salut de tothom. En les mans de la ciutadania queda convertir aquest Sant Jordi, tot i les dificultats que hi ha pel camí, en un dia que passi a la història de la nostra cultura.

