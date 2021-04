GUIA | Preguntes i respostes sobre Sant Jordi 2021

Altres notícies de Sant Jordi que et poden interessar

La celebració de Sant Jordi aquest any estarà marcada per la pandèmia i les restriccions. Però la diada no passarà de llarg, com l'abril del 2020, sinó que s'adaptarà a la situació sanitària, amb espais perimetrats, més dies per comprar llibres i roses i altres mesures que expliquem en aquesta guia.Aquest any les llibreries i les floristeries podran instal·lar parades davant els locals el 21 i el 22 d’abril, a més del dia 23. Només a Barcelona hi haurà 490 estands.El dia 23 a Barcelona hi haurà 11 recintes amb control d'accés: al passeig de Gràcia, entre la ronda Sant Pere i el carrer Aragó; a l'Arc de Triomf; als Jardinets de Gràcia; a la plaça Reial; a la plaça Orfila; al passeig Lluís Companys; a la plaça de Valdivia; a la plaça de la Vila de Gràcia: a la plaça de Sarrià: als jardins Centelles del Palau Macaya, a la plaça de la Universitat i a la rambla del Poblenou, a l'altura dels carrers de Pallars, Llacuna i Pujades.Hi haurà un recorregut marcat, amb sentit únic de circulació, de manera que caldrà passar per davant de totes les parades.L'horari serà des de les nou del matí fins a les vuit de la tarda.Sí, respectant l'aforament del 30% de l'espai.Enguany hi haurà dues cues, una per comprar els llibres i una altra per demanar la signatura. No hi haurà autors internacionals, però sí catalans. Es poden consultar els horaris i llocs a la web del Gremi de Llibreters Sara González signarà exemplars de Per raó d'estat de cinc a sis a la Llibreria Punt i a part, a Barcelona; i Roger Tugas signarà amb Mònica Hernàndez exemplars de Ferides d'exili de tres a quatre a l'estand de la llibreria Documenta, al passeig de Gràcia; i a quarts de cinc a la parada de l'ANC.El Gremi de Floristes ha habilitat una web per localitzar totes les parades A Girona hi haurà un gran espai a l'esplanada de la Copa. A Lleida, a l'avinguda Francesc Macià. A Tarragona, a la Rambla Nova. A Sabadell, a la plaça del Mercat Central. A Terrassa, al parc de Sant Jordi. A Badalona, a la plaça de Pompeu Fabra. A l'Hospitalet, a la rambla Just Oliveras.Aquest any només als municipis de menys de 5.000 habitants es permet que, a més de llibreries i floristeries, les entitats puguin col·locar parades de llibres i roses.Amb reserva prèvia, es podrà visitar de franc el Palau de la Generalitat , el Recinte Modernista Sant Pau, el Pavelló Mies van der Rohe, el Palau Güell, el Museu d'Història de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, el Museu d'Art de Girona o el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, entre d'altres.Sí. En aquesta web de la Generalitat es poden consultar tots els actes arreu del món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor