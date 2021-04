Les emissions de CO2 assoliran el pic més alt dels últims deu anys aquest 2021

Aquest augment representa una demanda del 0,5% per sobre dels nivells del 2019 que compensarà la baixada del 4% el 2020. Pel que fa als diferents tipus d'energia, s'apunta un augment anual del 6,2% en la demanda mundial de petroli. Tot i això, es mantindrà al voltant d'un 3% per sota dels nivells del 2019.L'informe també destaca que un retorn als nivells de demanda de petroli d'abans de la crisi sanitària hauria fet augmentar les emissions de CO₂ un 1,5% més, situant-los molt per sobre dels nivells del 2019.La demanda de carbó augmentarà el 4,5% el 2021, amb més del 80% del creixement concentrat a Àsia. El segueix el gas natural que creixerà un 3,2% aquest any i les energies renovables, que van créixer un 3% en 2020 i es preveu que augmenti la seva demanda en tots els sectors clau: energia, calefacció, indústria i transport.