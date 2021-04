«COR+12»: la calculadora que prediu el risc de cada pacient de morir per coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Diversos hospitals madrilenys han desenvolupat una eina per calcular la mortalitat del coronavirus. El Servei d'Immunologia i l'Institut d'Investigació Biomèdica Hospital 12 d'Octubre, en col·laboració amb l'Hospital Ramón y Cajal, l'Hospital Fundació Jiménez Díaz i l'Hospital Infanta Elena.La calculadora, anomenada COR+12, funciona a partir de càlculs amb paràmetres analitzables de forma freqüent i senzilla. L'eina es va presentar al 2n Congrés Nacional Covid-19, que s'acabarà aquest divendres. Per verificar-la, es van muntar tres grups de pacients -formats per més de 1.000 persones, en total- durant les dues primeres onades de la pandèmia.La probabilitat de mort en els pacients es va calcular amb un model de predicció que combina diversos paràmetres. Són la relació entre la saturació perifèrica d'oxigen i la fracció inspirada d'oxigen (SpO2 / FiO2), marcadors d'inflamació, la proporció de neutròfils a limfòcits, lactat deshidrogenasa (LDH), interleucina-6 i l'edat.Amb la suma de tots aquests factors, que s'han de posar en una graella, l'eina calcula automàticament la mortalitat per aquell pas. La calculadora es pot trobar en aquest enllaç , tot i que va dirigida als professionals que tinguin accés a les dades del pacient.

