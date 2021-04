Una avioneta fa un aterratge d'emergència enmig d'unes vinyes del Penedès

Una avioneta del Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA) de Reus va haver d'aterrar d'emergència dilluns a la tarda enmig d'un camp de vinyes de Sant Jaume dels Domenys amb motiu d'una avaria mecànica. L'accident va passar a les 17.35 hores i l'únic ocupant de l'aparell, un alumne del programa cadet BePilot de Vueling, en va sortir il·lès.L'avioneta Diamond DA20-C1 s'havia enlairat de Reus i es dirigia cap a la Costa Brava, però va reportar una aturada de motor entre el Vendrell i Vilafranca del Penedès. Davant d'aquesta emergència el pilot va aconseguir planejar fins a una zona de vinyes entre els nuclis de Cornudella i Lleger. L'impacte va ocasionar danys estructurals de rellevància a l'aparell, segons el CESDA.Una patrulla dels Mossos d'Esquadra es va desplaçar fins al lloc de l'accident i va comprovar que el jove pilot es trobava en bon estat de salut. L'alumne va gestionar un servei de grua per tal de remolcar l'aparell.Com és habitual en aquesta mena de successos, la Comissió d'Investigació d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil del Ministeri de Transports obrirà en breu una investigació per tal de conèixer les causes del sinistre.

