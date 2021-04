Alerten d'una forta pujada del preu de les matèries primeres per la fabricació de béns elèctrics

L'Associació Espanyola de Fabricants de Béns d'Equip Elèctrics d'Alta i Mitjana Tensió (AFBEL) ha advertit que la volatilitat en els preus de matèries primeres crítiques, l'escassetat de subministraments d'algunes d'elles i els problemes logístics de transport en l'àmbit mundial a conseqüència de la Covid-19 està impactant "en la rendibilitat i competitivitat" del sector.En un comunicat, la patronal assenyala que la pujada generalitzada dels costos de les matèries primeres principals com el coure, alumini o acer, "que en alguns casos freguen el 50%", juntament amb disrupcions en el proveïment, escassetat mundial de microxips i problemes en el transport mundial de mercaderies, "fa perillar la competitivitat del sector proveïdor de la tecnologia per a la xarxa elèctrica"."Les extraordinàries inversions en logística i, en paral·lel, la volatilitat el preu de les matèries primeres ha provocat un augment considerable dels costos als quals s'uneixen les mesures de seguretat imposades per la pandèmia en un sector de marges ajustats", va alertar la directora general d'Afbel, Mar Duc.Així mateix, ha afegit que comptar amb "una xarxa elèctrica resilient i un sector potent, competitiu i d'altíssima qualificació per desenvolupar noves tecnologies digitals és vital en la transició energètica".

