Els 6 símptomes després de rebre les vacunes d'AstraZeneca i Janssen que cal tractar de forma urgent

L'Agència Europea del Medicament (EMA) demana als sistemes sanitaris dels estats membres que estiguin especialment atents a mitja dotzena de símptomes que poden aparèixer després de rebre la vacuna d'AstraZeneca i la de Janssen contra la Covid. L'EMA subratlla que en aquests casos, detallats a continuació, és necessari que un pacient rebi "atenció mèdica immediata".Dificultat respiratòria (disnea, sensació de falta d'aire).Dolor al pit (en concret, al costat del cor).Edema/inflamació a les cames.Dolor abdominal persistent.Simptomatologia neurològica (com mal de cap intens i visió borrosa)Hematomes cutanis i petèquies -lesions petites vermelles- en llocs diversos.L'Agència Europea del Medicament ha confirmat finalment un vincle entre la vacuna d'AstraZeneca i els casos "remots" de trombosi , així com amb el vaccí de Janssen . Assenyala que si bé els coàguls són un efecte secundari, aquests són "infreqüents". És per això que considera que el vaccí contra el coronavirus és segur i recomana que es continuï administrant perquè els beneficis superen els riscos.

