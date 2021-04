L'Estat vacunarà els guàrdies civils i policies espanyols destinats a Catalunya

El govern espanyol vacunarà els agents de les forces de seguretat de l'Estat a Catalunya. Així ho ha anunciat aquest dimarts la ministra espanyola de Sanitat, Carolina Darias, en una compareixença al Senat on ha carregat contra el Govern per "no donar la resposta acordada en el Consell Interterritorial de Salut" als agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.Darias ha explicat que el govern espanyol "ja fa dies que ha pres la decisió de vacunar-los" perquè els agents "no han estat vacunats en els termes en què sí que ho han estat en altres autonomies". El ministeri de Sanitat està "reservant vacunes" per a subministrar-les "pròximament" als membres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.Diferents sindicats policials i partits polítics d'àmbit espanyol havien demanat explicacions al Govern de la Generalitat per "la baixa vacunació a Catalunya de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en comparació amb els Mossos". La Conselleria de Salut ha sortit del pas lamentant "les consideracions polítiques que realitzen els sindicats" i reiteren que des de Salut "no s'ha oblidat els cossos de seguretat espanyols".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor