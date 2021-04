L'EMA avala l'ús de la vacuna de Janssen a Europa

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) manté l'aval científic a la vacuna Janssen després d'investigar la seva possible relació amb vuit casos "greus" de trombosi entre més de 7 milions de vacunats als Estats Units. És el fàrmac que es farà servir a Espanya per immunitzar persones de 70 a 79 anys El regulador de la Unió Europea ha determinat aquest dimarts que la vacuna monodosi produïda per Johnson&Johnson és segura, però catalogarà les trombosis estranyes com a "efecte secundari infreqüent". L'agència ha remarcat que el risc de patir-les és "molt baix" i continua recomanant l'ús de la vacuna. Per ara, no ha pogut identificar factors o edats de risc concrets.