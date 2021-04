He comprat una bicicleta de segona mà: com puc saber si és robada?

De cada cop són més les persones que opten s'aficionen a la bicicleta, ja sigui com a mitjà de transport alternatiu o bé per practicar esport. Això fa que molts de cops a l'hora de comprar-ne una s'opti directament pel mercat de segona mà, ara bé, com puc saber si la bicicleta que estic comprant ha estat robada?Els Mossos d'Esquadra tenen habilitat un cercador que, a partir del número de quadre (gravat pel fabricant) o bé, amb el número d'un dels registres de bicicletes existents (marcat en la bicicleta), si aquesta ha estat denunciada com a furtada davant la policia. El número de quadre o de bastidor, és exclusiu per cada vehicle i normalment aquest està situat al quadre de la bicicleta, concretament sota la caixa del pedaler. Si tenim una bicicleta és important tenir aquest número anotat a algun altre lloc per poder fer la denúncia en cas de furt.En cas que al cercador ens aparegui la bicicleta que acabem d'adquirir està denunciada com a robada, cal que ens posem en contacte amb els Mossos per confirmar-ho, ja que el resultat és indiciari.El cercador també serveix per saber si la nostra bicicleta (en cas que fos robada) ha estat recuperada pels Mossos i la tenen al dipòsit, ja que no han pogut esbrinar qui és el propietari. En aquest cas el resultat serà "Dipòsit Sí".

