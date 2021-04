El govern de Colau admet retards en el pagament de subvencions a bancs d'aliments

L'Ajuntament de Barcelona ha reconegut aquest dimarts retards en el pagament de subvencions a entitats que reparteixen elements a veïns de la ciutat, en el marc del programa Alimenta. Així ho ha admès la comissionada d'Acció Social del consistori, Sonia Fuertes, durant la comissió de Drets Socials.va avançar que alguns bancs d'aliments ja havien demanat a l'Ajuntament que no els derivés més usuaris per la saturació del servei i la manca de recursos disponibles per atendre tota la demanda.Fuertes ha explicat que es van determinar unes subvencions extraordinàries amb la voluntat d'atorgar-les durant el 2020 i que no va ser possible per defectes de forma i "altres qüestions".La comissionada ha admès falta d'agilitat però ha assegurat que 14 parròquies ja han cobrat les ajudes i que la resta està a punt de fer-ho, en el marc d'un conveni amb la Fundació Formació i Treball. "S'han de poder cobrar entre avui i demà", ha dit.L'oposició ha criticat els retards i la regidora d'ERC Montserrat Benedí ha assegurat que algunes entitats s'han endeutat esperant les ajudes. "Es fa difícil d'acceptar que un ajuntament com el de Barcelona no pugui respondre amb més celeritat i eficiència", ha lamentat. Des de JxCat, Neus Munté ha afirmat que algunes entitats han hagut de fer crides per recaptar fons mentre l'Ajuntament els continua derivant usuaris.

