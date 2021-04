Mercadona dispara els guanys l'any de la pandèmia

Mercadona ha guanyat 727 milions d'euros durant el 2020, un 17% més que el 2019 en un any marcat per l'esclat de la pandèmia deL coronavirus. La cadena de supermercats va aconseguir unes vendes rècord de 26.932 milions d'euros, un 5,5% de vendes més que l'any anterior.El president de l'empresa, Juan Roig, ha destacat que els seus empleats "s'han deixat la pell" i ha recordat que l'empresa ha pagat 366 milions en primes per objectius. Els reforços de plantilla han fet que l'empresa hagi tancat l'exercici amb 95.000 treballadors i amb una previsió de contractar-ne 1.600 més aquest 2021.La pandèmia ha fet que les vendes del canal digital es dupliquessin, però encara només representen l'1% de la facturació, segons el president de Mercadona, que ha remarcat que han aconseguit que les compres per Internet siguin rendibles per la companyia.Un altre canvi detectat durant aquest exercici és que els clients van a comprar amb menor freqüència, amb un 16% menys de tiquets emesos, però adquireixen més productes de cop, ja que el preu de la compra mitjana ha pujat un 26%, fins als 29 euros.Roig ha reconegut que "als productes Hacendado els falta la qualitat que el client requereix" i ha assegurat que "d'aquí a 2 anys" els clients notaran el resultat dels canvis que estan introduint.En aquest sentit, ha dit que "Mercadona no entrarà en una guerra de preus" i tampoc "farà ofertes". "De guerra, en farem una altra, la de qualitat. Aquest és el nostre problema, no el preu", ha reblat.D'altra banda, ha descartat que Mercadona opti a fons europeus, que a parer seu s'han de destinar als sectors que més han patit. "Amb la Covid a alguns els hi va sortir creu i a nosaltres cara", ha dit.

