L'Audiència Nacional confirma que hi ha indicis per jutjar els Pujol per organització criminal

Els Pujol aniran a judici per organització criminal. L'Audiència Nacional ha confirmat aquest dimarts la interlocutòria del jutge José de la Mata que va proposar jutjar els membres de la família Pujol Ferrusola pels delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, delictes contra la hisenda pública i falsedat documental. La sala penal sosté que la resolució del jutge recorreguda per la defensa de la família relata una actuació "clarament concertada" de tots els integrants del clan que consistia en l'obertura i tancament simultani de comptes bancaris a l'estranger, així com moviments entre ells.En aquest sentit, el jutge veu "indicis" que això obeiria a una estratègia concertada amb l'objectiu d'ocultar-ne l'origen. La interlocutòria també vincula aquests moviments amb operacions il·lícites determinades que van tenir com a conseqüència determinades resolucions de l'administració autonòmica catalana. El cas Pujol investiga l'origen de la fortuna de la família, que segons els acusats sorgeix de la deia de l'avi Florenci Pujol.El tribunal també confirma la competència de l'Audiència Nacional per jutjar els fets i assenyala que els actes "nuclears" del cas es va n fer a l'estranger, majoritàriament a Andorra, mitjançant el moviment de fons en efectiu de diversos comptes oberts fora d'Espanya i de les quals n'eren titulars diversos membres de la família Pujol. Aquests comptes, segons consta en la interlocutòria del jutge De la Mata, van ser posades a nom de fundacions que controlava la família.La sala ha confirmat íntegrament la interlocutòria que deixa a un pas del judici els acusats del cas Pujol, excepte per als casos de Carlos Sumarroca, per a qui s'arxiva la causa, i Mercè Gironès, a qui se li retiren dos delictes contra la hisenda pública.

