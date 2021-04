L'assassí confés de Vilanova: «Drogat, tinc por, crido, agafo dos ganivets i trobo una ombra»

L'assassí confés de la nena de Vilanova i la Geltrú ha dit que després de consumir cocaïna i alcohol les hores anteriors als fets estava aterrat, nerviós i amb por. "Sento sorolls, és terrorífic, jo no puc controlar la meva ment, em passa pel cap anar a la cuina i agafar dos ganivets", ha relatat. "Allà no hi podia haver ningú, obro una porta i trobo una ombra", ha dit."Em cauen els ganivets, tinc por, i és quan agafo pel coll a la persona", ha afegit. "Amb totes les forces em defensava, anava amb tot el que podia, i no puc dir res més", ha relatat l'acusat. Ha assegurat que va intentar anar a la policia a confessar però no va trobar l'accés i que va amagar el nerviosisme perquè "a les pel·lícules surt que si et poses nerviós és pitjor".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor