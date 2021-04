La Sagrada Família creix 11 metres amb una nova peça per a la torre de la Mare de Déu

Avui col·loquem l’armat del fust que forma part del coronament de la torre de la Mare de Déu. Aquesta peça de 10,80 metres és la més llarga que hem pujat fins ara i estarà situada a 127 metres.

Últim pas abans de culminar la torre de la Mare de Déu! pic.twitter.com/JJHBs2xOFg — La Sagrada Família (@sagradafamilia) April 20, 2021

La Sagrada Família ha anunciat aquest dimarts que els operaris col·locaran una nova peça a la torre de la Mare de Déu, que farà créixer 10,80 metres aquesta part del temple. Es tracta d'una peça metàl·lica que és la més llarga que s'hi ha pujat fins ara.

La peça se situarà a 127 metres de la segona torre més alta de la Sagrada Família i que quan estigui enllestida tindrà 138 metres d'alçària.

La torre de la Mare de Déu és l'únic punt del temple on s'han reprès les obres, aturades des del març del 2020 a causa de la pandèmia, amb l'objectiu d'acabar-la aquest 2021 i coronar-la amb un estel lluminós de 12 puntes d'acer i vidre de més de set metres.

Els responsables de la junta constructora de la Sagrada Família van fer públic el mes de desembre del 2020 que la pandèmia ha endarrerit indefinidament el calendari de finalització del temple, previst per al 2026.Els mesos de confinament i d'aturada de les obres i la caiguda de visitants deguda també a la pandèmia fan "impossible" assolir l'objectiu ni oferir un calendari alternatiu. No obstant això, i tal i com ja es va avançar aquell dia, la represa de les obres a final d'any ha permès almenys mantenir la previsió d'acabar la torre de la Mare de Déu aquest 2021.

