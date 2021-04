El telèfon d'assessorament d'Arrels atén més de 800 trucades en els darrers 12 mesos

El servei d'assessorament d'Arrels ha atès 811 trucades en els darrers 12 mesos. És a dir, una mitjana de tres avisos al dia sobre gent que dorm al carrer. Aquest servei es va posar en marxa ara fa un any, quan va esclatar la pandèmia de la Covid-19. El 58% de les trucades les han fet veïns preocupats explicant casos de joves que vivien tutelats i que, en arribar a la majoria d'edat, s'han quedat al carrer, de familiars de persones sense llar que busquen orientació, situacions de persones que es refugien en trasters o vehicles aparcats o de persones que viuen en parcs o jardins i a les que els llencen les seves pertinences.El 75% de les trucades de veïns per alertar sobre persones que viuen al carrer procedien de Barcelona. En total, Arrels ha rebut trucades de 69 municipis. Del total de trucades, un 11% eren per alertar d'altres situacions de vulnerabilitat relacionades amb l'habitatge.El servei d’orientacions i assessorament telefònic també ha servit per informar directament a persones que comencen a viure al carrer o que estan a punt de perdre casa seva. Representen el 34% de les més de 800 trucades i les han fet persones soles, famílies amb només persones adultes i famílies amb infants.Entre aquests casos hi ha persones amb pocs ingressos que es quedaven sense feina i no podien pagar l'habitació o la pensió on vivien, persones soles que vivien al carrer i demanaven informació sobre els albergs i menjadors que tancaven i obrien per la pandèmia i persones migrades que vivien al carrer i que volien tornar al seu país, entre d'altres.La majoria d’aquest tipus de trucades (el 67%) les han fet persones afectades que vivien directament al carrer a Barcelona o a altres municipis catalans (en un 41% i un 26% dels casos, respectivament), i la resta corresponen a persones que estan a punt de perdre el lloc on viuen.D'altra banda, Arrels ha assessorat treballadors de serveis socials, personal d'hospitals i centres sociosanitaris, així com entitats d'arreu del país. En concret, el 8% de les trucades provenien de serveis i institucions de 21 municipis diferents. La majoria tenien en comú la manca de serveis i recursos per a persones sense llar a les ciutats i municipis, així com la necessitat de més informació sobre les diferents realitats del sensellarisme i les maneres d’afrontar-lo i prevenir-lo.L'entitat ha orientat també 718 persones sense llar que s’han adreçat directament al seu centre obert a demanar ajuda. En el mateix període de temps, ha rebut més de 4.200 avisos de veïns i veïnes a través de l'aplicació Arrels Localitzador.

