Quatre de cada deu aturats a Catalunya va trobar feina el 2020 gràcies als contactes

Quatre de cada deu treballadors aturats a Catalunya el 2020 va trobar la feina gràcies a la xarxa de contactes, segons un estudi de la consultora LHH del Grup Adecco. Concretament, la xifra va ser del 42%, dos punts més que el 2019, lluny d'altres comunitats autònomes com la Rioja (80%), les Illes Balears (77%) i les Canàries (67%), però per sobre de Navarra (13%), Castella-la Manxa (25%) o el País Basc (35%). En un any marcat per la pandèmia de Covid-19, la consultora LHH assegura que les ofertes de feina del "mercat obert" es van reduir fins a un 70% en els mesos més durs de l'estat d'alarma, però en canvi van créixer fins a un 5,5% les ofertes del "mercat ocult", que són aquelles vacants que les empreses no fan públiques."La millor manera per accedir a aquest mercat ocult és la xarxa de contactes o el networking", ha apuntat la directora d'Operacions d'LHH, Natalia March. "Però en un any on les reunions i les trobades presencials s'han reduït dràsticament, mantenir aquesta xarxa de contactes ha requerit molta proactivitat i ús de les eines digitals per tal de no quedar despenjat", ha reconegut March. "No hem pogut aprofitar aquells cafès, menjars o trobades, però en canvi hem pogut assistir a més reunions amb la pandèmia, ja que gran part han estat virtuals", ha assenyalat la directora d'Operacions d'LHH. "La clau de l'èxit ha estat la proactivitat, la constància, l'adaptació ràpida al canvi i l'interès real pels altres", ha enumerat March.En l'àmbit de tot l'Estat, el 43% dels treballadors recol·locats han aconseguit el lloc de feina també per la xarxa de contactes, però en aquest cas la xifra ha disminuït uns 9 punts en comparació amb el 2019 (52%). Aquest 9% els ha guanyat íntegrament la recol·locació gràcies a les ofertes de feina online (portals de feina, anuncis), que ja suposen el 29% dels casos. En menor mesura apareixen altres opcions menys representatives com són els intermediaris, les candidatures espontànies, l'emprenedoria o l'anomenat redeployment, quan un treballador es recol·loca en una altra posició dins la mateixa companyia.

