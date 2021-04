Jordi Cruz: «Jo mai hauria votat al PP i ara votaria Ayuso»

❌ Els xefs mostren el seu malestar amb el Govern:



"No ens ho han posat gens fàcil, cap ajuda per part del Govern". Així de contundent s'ha mostrat el xef Jordi Cruz al programa Aquí Cuni de la Cadena Ser, en criticar la situació que viuen els restaurants, l'hosteleria i l'alta cuina per la pandèmia. El presentador de Masterchef i el xef estrella del restaurant barceloní Àbac -a més de l'Angel, Atempo i Ten's- s'ha mostrat molt crític amb la gestió de la crisi al voltant del seu sector per part de l'administració. Entre rialles, ha assegurat que ell "que mai hauria votat al PP", ara mateix votaria Isabel Díaz Ayuso per a poder reactivar el sector culinari.Jordi Cruz ha compartit taula amb els xèfs Joan Roca i Carles Abellán, que han explicat les dificultats que han hagut d'afrontar des de l'estiu -quan encara van poder treballar en plenes condicions després dels primers mesos de pandèmia- i com el Govern, asseguren, "no ha tingut cap sensibilitat" cap a ells."Nosaltres no demanem ajudes, però les demanem pel sector. El sector en general sí que s'ha sentit menystingut per les autoritats", ha dit Roca, que també ha explicat la situació que ha viscut El Celler en els últims mesos i com ho han gestionat per no haver d'acomiadar a ningú. "Tenim tots els restaurants tancats", ha dit Cruz.

