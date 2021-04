El suport a la llei trans divideix el govern de Colau

El sentit de vot dels grups va en la línia del que s'ha viscut a l'Estat. El Ministeri d'Igualtat va presentar la proposta de llei trans al febrer, amb uns postulats que van en la línia de la proposició aprovada a Barcelona. El sentit de vot dels grups va en la línia del que s'ha viscut a l'Estat. El Ministeri d'Igualtat va presentar la proposta de llei trans al febrer, amb uns postulats que van en la línia de la proposició aprovada a Barcelona.

El projecte de llei trans continua evidenciant les diferències entre els postulats dels socis de govern a la Moncloa, i també a l'Ajuntament de Barcelona. Aquest dimarts la comissió de drets socials del consistori ha aprovat una proposta presentada per ERC que reclamava donar suport a la tramitació de la normativa estatal, actualment bloquejada al Congrés, per la igualtat plena de les persones trans, el reconeixement de la seva identitat i l'autodeterminació del gènere, així com la despatologització de les persones trans.La proposta s'ha aprovat amb els vots dels republicans, Barcelona en Comú, Junts per Catalunya i Ciutadans. El PP i Barcelona pel Canvi han votat en contra i el PSC s'ha abstingut. Ahir, el PSC va qüestionar al Parlament el trasllat de dones trans a les presons de dones.Fins ara, però, el PSOE ha bloquejat la seva tramitació i ERC, Junts, la CUP, Compromís i Més País van registrar al març un esborrany de llei trans al Congrés amb l'objectiu de desencallar la tramitació. El text és pràcticament igual que el del Ministeri d'Igualtat, amb alguna ampliació referent a les persones migrants i no binàries.“L’important és que Barcelona es posiciona a favor de la proposició de la llei trans estatal despatologitzadora i que posa al centre l’autodeterminació de gènere”, ha assegurat aquest dimarts el president de l’Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez.

