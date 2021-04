CaixaBank planteja acomiadar 8.291 treballadors, el 18% de la plantilla

CaixaBank ha plantejat aquest dimarts un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectaria un total de 8.291 treballadors, que representa el 18% de la seva plantilla. La retallada de plantilla que proposa l'entitat seria el segon més gran de la història de Catalunya, per darrere del de Seat l'any 1993, que va afectar 9.000 treballadors.Per altra banda, CaixaBank també ha proposat el tancament de 1.534 oficines a tot l'Estat, el que suposarà una reducció del 27% respecte a la xarxa actual, segons han informat els sindicats. Després que a finals de març es consolidés la fusió amb Bankia, CaixaBank ha traslladat als representants sindicals la seva intenció de "potenciar oficines de majors dimensions i especialització", evitar duplicitats en diversos municipis i estalviar en costos salarials que, segons l'entitat, són superiors respecte a la competència.CaixaBank prioritzarà la "voluntarietat" com a criteri preferent per escollir els 8.291 treballadors que formaran part de l'ERO, però imposarà "límits" per evitar un "desequilibri generacional". Així, el percentatge de treballadors majors de 50 anys que s'acullin a l'ERO voluntàriament no podrà superar la meitat del total de sortides. A més, també es limitarà la quota de baixes en cada territori o àrea funcional per evitar que hi hagi desequilibris. Com a segon criteri per decidir sobre l'ERO, CaixaBank planteja la "meritocràcia". CaixaBank ha plantejat una proposta d'indemnitzacions per extincions i s'ha compromès amb un pla de recol·locació i acompanyament per als afectats. D'altra banda, proposa canvis en les condicions laborals per comptar amb un marc "sostenible i unificat", independentment de l'entitat que provingui cada empleat.L'entitat financera, presidida per José Ignacio Goirigolzarri, amb Gonzalo Gortázar de conseller delegat, té en aquests moments -després de la fusió de CaixaBank amb Bankia- 44.400 treballadors a l'estat espanyol i un total de 5.639 oficines. És un dels ERO més grans de la història del sistema financer espanyol.Aquest dimarts té lloc la primera reunió de la direcció de l'entitat amb els representants sindicals, després que la setmana passada quedés constituïda la mesa que ha de negociar aquest assumpte. Un dels principals arguments de la cúpula de XaixaBank és evitar les nombroses duplicitats que genera la fusió amb Bankia.El govern espanyol ha reaccionat aquest dimarts a l'ERO. La portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha "lamentat" que "qualsevol empresa, i més amb quest volum, promogui un ERO que implica pèrdua de llocs de treball mentre s'estan fent esforços titànics en forma d'ERTO per sostenir l'ocupació". Montero ha afegit que "si no s'haguessin produït les fusions, estaríem parlant d'un volum de treballadors superior".Montero ha afirmat que "en la mesura que el govern espanyol pugui influir, minimitzarem qualsevol pèrdua de llocs de treball, tot i que les situacions de reestructuració del sistema financer provenen sovint de necessitats prèvies a la pandèmia i aquests processos són fonamentals i cal acompanyar-los".

