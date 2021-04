Qui es queda el gos? La llei resoldrà la custòdia compartida de les mascotes en cas de divorci

Qui es queda el gos, o el gat, és una de les qüestions més recurrents en casos de separació o divorci. Una disputa que fins ara portava molts de mals de caps i que està a punt d'acabar-se gràcies a les modificacions al Codi Civil, la llei Hipotecària i la d'Enjudiciament Civil que el Congrés dels Diputats admetrà a tràmit aquest dimarts. La custòdia compartida, el règim de visites o la manutenció de l'animal seran assumptes sobre els quals podrà decidir un jutge si la parella no es posa d'acord.Els nous criteris afectaran gossos, gats, i fins i tot animals més grans, com el cavall, que fins ara eren tractats legalment com si fossin un simple objecte. A partir d'ara se'ls considerarà com a "éssers vius amb sensibilitat" i "s'atendrà al seu benestar", fent que el seu tracte en qüestions legals sigui similar al de les persones.Un dels grans canvis és la modificació de l'article 90 del codi penal que prohibirà l'embargament de l'animal. Així s'evitaran situacions com les que es podien donar fins ara, en les quals es podia embargar el gos igual que es fa amb un immoble. I fins i tot, en cas que no es posés d'acord la parella, la mascota havia de ser venut a tercers.

