El TSJC anul·la la sanció a Gas Natural pel cas de la dona morta a qui li van tallar la llum a Reus

El TSJC ha anul·lat la sanció que obligava Gas Natural a pagar la sanció de mig milió d'euros d'indemnització, imposada per la Generalitat arran del cas de la mort d'una dona en risc de pobresa energètica a Reus el 2016. El tribunal ha deixat sense efecte la multa en assegurar que el reglament sancionador del Govern no estava aprovat en el moment que es va produir la mort de la dona i, per tant, ha estimat el recurs presentat per la companyia energètica.El Departament d'Empresa ja ha presentat un recurs contra la sentència del tribunal. Des del Govern asseguren que Gas Natural hauria d'haver esperat l'informe dels serveis socials per a tallar-li la llum a la dona, tal com marca la llei de pobresa energètica de Catalunya. La dona, de 81 anys, s'il·luminava amb espelmes perquè la companyia li havia tallat la llum feia dos mesos. Una d'aquestes espelmes va caure i va incendiar el matalàs on dormia, cremant tot el pis i provocant la seva mort.Feia uns deu mesos que la dona no pagava l'import del lloguer del pis i l'arrendatari havia interposat una demanda judicial de desnonament. Tot i que vivia sola a l'immoble, la víctima rebia la visita de la seva néta, que li duia menjar. La Generalitat ho va considerar una "infracció greu" i va imposar a Gas Natural una multa de 500.000 euros que ara el TSJC ha revocat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor