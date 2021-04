L'Estat destinarà 482 milions a potenciar l'atenció de gent gran al domicili en lloc de les residències

El govern espanyol destinarà 730,8 milions del fons europeus per activar una "transició social", al costat de les anunciades transicions digital i ecològica -i que, en total, disposarà de 70.000 milions fins al 2023 -. Segons ha anunciat aquest dimarts després del consell de ministres la titular de Drets Socials, Ione Belarra, el paquet més important, de 482,4 milions, pretén reconvertir el model residencial de la gent gran i les persones dependents cap a un model d'atenció als domicilis.Segons Belarra, a totes les persones en residències els "agradaria ser ateses a casa i el model residencial no respon a això", motiu pel qual s'incentivarà aquesta opció i que, al seu torn, les residències es reformin i "s'assemblin més a un domicili, essent més petites i amb personal més estable".Per altra banda, preveu destinar 216,9 milions per reformar la protecció de la infància, amb la millora dels centres residencials i la modernització dels serveis socials. Els darrers 31,5 milions del pla pretenen eliminar els problemes d'accessibilitat de les persones amb diversitat funcional, no només físiques.Els recursos, amb caràcter finalista, es repartiran entre les comunitats i ciutats autònomes en el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. Belarra ha subratllat el retorn fiscal d'aquesta inversió i el fet que, "quan les polítiques públiques no atenen les cures, les dones són les que se'n tornen a fer càrrec".En tot cas, el Consell de Ministres encara no ha validat el pla de recuperació complet que ha de remetre a Brussel·les per rebre els fons europeus, pendent de resoldre qüestions com la reforma de les pensions i del mercat laboral. La portaveu de l'executiu central, María Jesús Montero, ha assegurat que estarà llest abans de finals de mes i ha subratllat que es tracta d'un pla "integral que abraça quasi totes les polítiques del govern".El Consell de Ministres, però, sí que ha aprovat una reforma del fons d'ajudes directes de 7.000 milions a empreses afectades per la pandèmia pel qual les comunitats autònomes podran ara ampliar el llistat de sectors que optaran a aquestes subvencions per adaptar-ho a les necessitats de cada territori -inicialment, el govern espanyol ho havia limitat a un centenar d'àmbits-.Tot just divendres es van enviar els convenis a subscriure per part dels governs autonòmics per rebre i distribuir aquests recursos i, per ara, només dues els han retornat firmats. Les comunitats també podran aprovar ajudes pròpies per a aquestes empreses, que havien de ser viables fins a l'impacte de la Covid.

