Quina és la millor mascareta per als al·lèrgics?

Després d'un hivern fred com l'últim, els nivells de pol·len serà superior a l'habitual. Tot i això, hi ha una "bona" notícia dins d'aquest panorama: les mascaretes obligatòries per la pandèmia beneficien els al·lèrgics en protegir-los del contacte amb el pol·len.



El president de Comitè d'Aerobiologia de la Societat Espanyola d'Al·lergologia (SEAIC), Ángel Moral de Gregorio, detalla que cada vegada és més freqüent que els al·lèrgics ho siguin a diversos pòl·lens alhora i presentin símptomes en diferents èpoques de l'any, no només a la primavera.

Això sí, no totes les mascaretes juguen el mateix paper, tot i que qualsevol pot ser útil. L'especialista argumenta que les mascaretes higièniques i quirúrgiques no són completament eficaces per als al·lèrgics perquè no s'ajusten adequadament a la cara i deixen passar el pol·len.Així, el doctor afirma que les mascaretes de protecció FFP es poden ajustar adequadament per impedir el pas del pol·len pels costats. "Tenen una elevada capacitat de filtració per les seves microfibres de polipropilè per atrapar els pòl·lens de l'atmosfera".L'expert apunta que "en anys anteriors a l'arribada del coronavirus es recomanava mascaretes amb vàlvules, perquè disminuïen la humitat i la temperatura a dins seu". Com que aquestes mascaretes no impedeixen que l'usuari es contagiï de Covid, però, "ara estan contraindicades".

