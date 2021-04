El 60% dels pacients amb Covid presenta simptomatologia neurològica

Altres notícies que et poden interessar

Un estudi del qual es fa ressò la Societat Espanyola de Neurologia constata que el 60% dels pacients hospitalitzats per Covid van tenir símptomes neurològics, encara que el 85% dels casos eren símptomes lleus i inespecífics, a més que un 12% dels pacients post-Covid tenen seqüeles neurològiques.Al llarg dels mesos s'ha detectat en els pacients amb Covid-19 nombrosos símptomes neurològics com ara dolor muscular, encefalitis, encefalopaties, mielitis, crisis epilèptiques, neuropaties i similar. Però així i tot, les més destacables per la seva prevalença són l'anòsmia (la pèrdua de l'olfacte) i les cefalees i, per la seva gravetat, els accidents cardiovasculars, com els ictus isquèmics, els ictus hemorràgics o les trombosis venoses cerebrals.El 51% de pacients que ha sobreviscut a la Covid-19 han desenvolupat seqüeles que poden durar fins i tot 12 mesos. Els símptomes neurològics arriben a un 12% dels pacients post-Covid i entre ells destaquen sobretot la cefalea i els problemes cognitius (l'anomenada "boira mental"). Encara que també són molt habituals altres no exclusivament neurològics com poden ser la fatiga o el dolor muscular: més del 50% dels pacients que han passat la Covid-19 presenten fatiga i trastorns de la son. A més, el mal de cap, la fatiga i el dolor muscular figuren entre les seqüeles més persistents."En el cas de la pèrdua d'olfacte, encara que la gran majoria dels pacients se solen recuperar abans de la vuitena setmana, sabem per virus semblants que recuperar-se de l'anòsmia pot allargar-se fins als 3 anys. També comentàvem abans que estimem que entre un 10 i un 20% de les cefalees per Covid-19 es cronifiquen, és a dir, que generen mal de cap més de 15 dies al mes. Respecte al dolor muscular, ja que són molt pocs els pacients els que han desenvolupat afectació directa del múscul, pensem que es tracta d'una conseqüència de la resposta inflamatòria, semblant a la que produeixen altres virus", explica el neuròleg de l'Hospital Clínic San Carlos i vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia, Jesús Porta Etessam."Respecte a l'anomenada 'boira mental' tampoc és una cosa nova, ja que és una cosa que anteriorment ja s'havia observat en pacients amb dolors crònics o en persones que pateixen depressió o ansietat. Però també s'està estudiant la possibilitat que en alguns casos es degui a una disfunció mitocondrial produïda pel virus o de fer patit la malaltia hagi accelerat processos en persones que probablement en un futur haguessin desenvolupat algun tipus de malaltia neurodegenerativa", afegeix.D'altra banda, els experts assenyalen la possibilitat que, en un futur, molts pacients que han estat a l'UCI, a l'UVI o amb símptomes greus de Covid tinguin una reducció en la reserva neuronal que els causarà problemes neurològics de diferent simptomatologia. En tot cas, és altament improbable que això suposi una epidèmia futura de malalties neurològiques.

