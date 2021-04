L'independentisme i els comuns activen el pacte antifeixista: Vox es queda sense senador autonòmic

Els partits independentistes i els comuns han oficialitzat aquest dimarts el tret de sortida al pacte antifeixista . Les reunions de la junta de portaveus i la mesa del Parlament d'aquest dimarts han finalitzat amb l'acord de deixar sense el senador autonòmic que, d'acord amb els criteris seguits per les designacions de les anteriors legislatures, pertocava a Vox.La fórmula "Imperiali", acordada amb el suport d'ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem, deixa una relació de senadors autonòmics en què només els tres partits amb més representació parlamentària seran partícips de la designació. D'aquesta manera, republicans i socialistes comptaran amb tres representants mentre que Junts se'n conforma amb dos. Vox i la CUP, que seguint altres fórmules haguessin obtingut un representant, se'n queden sense.Marta Vilalta, portaveu d'ERC, ha defensat que la decisió s'emmarca "perfectament" en els criteris de "proporcionalitat" i de compliment del reglament. Vilalta ha lamentat per altra banda que el PSC no hagi donat el seu suport a la iniciativa. Al seu torn, Gemma Geis, portaveu de Junts, afirma que l'acord dona "coherència" als resultats de les eleccions i que es pren amb el compromís establert en el pacte antifeixista. "No podíem enviar a defensar les institucions catalanes a qui vol suprimir-les", ha defensat Geis.La portaveu de la CUP, Laia Estrada, ha explicat el seu suport a la fórmula emprada encara que impliqui que els anticapitalistes es quedin sense senador. "Ho fem en compliment amb el pacte antifeixista", afirma Estrada. Per la seva banda, el portaveu dels comuns, David Cid, ha defensat que la decisió s'emmarca "dins la legalitat" i que es tracta d'una defensa de l'autogovern de Catalunya. "No podem designar senador a qui està a favor d'abolir les autonomies", explica Cid, en referència a la formació d'extrema dreta.El PSC, la formació que ha generat més expectativa per la seva negativa a la designació pactada, ha criticat a través de la seva portaveu, Alícia Romero, que la divisió és totalment "desproporcionada". La diputada dels socialistes acusa ERC d'haver "retorçat al màxim" el criteri "Imperiali" fins a trobar la manera que Vox no tingués representació. Romero defensa que els socialistes estan complint amb el pacte antifeixista. "Dèiem que no donaríem veu a l'extrema dreta i som els únics que ho estem fent", ha sentenciat.Per la seva banda, Juan de la Cruz, diputat de Vox, ja ha anunciat que esgotarà totes les vies parlamentàries per revertir la decisió i que denunciarà la mesa per prevaricació. La formació d'extrema dreta també afirma que traslladarà els fets al Tribunal Constitucional a través d'un recurs d'empara i la petició de mesures cautelars.La resta de l'oposició -PP i Ciutadans- han criticat les decisions preses i defineixen el fet d'alterar la designació de senadors autonòmics com un acte "antidemocràtic". "Deixin de dir-nos feixistes a qui no som independentistes", ha criticat Nacho Martín Blanco, portaveu de la formació taronja.La mesa també ha admès a tràmit les dues primeres propostes de resolució del pacte antifeixista promulgat per ERC, Junts, la CUP i en Comú Podem. Els partits insten a què la cambra catalana reafirmi la "vocació de ser un espai de llibertat i confrontació política, d'idees i de diàleg", a més del "compromís en defensa de les institucions pròpies i de la democràcia". La proposta també demana convertir la cambra en un "espai lliure de discurs d'odi blindat enfront d'apologies a la discriminació".La segona proposta demana crear una comissió d'estudi al Parlament sobre "el racisme institucional i estructural a Catalunya, en tots els àmbits necessaris", i que, en cas de tirar endavant, ampliarà la comissió de l'última legislatura que estudiava el racisme només en l'àmbit de la seguretat.Aquestes dues iniciatives presentades avui en el marc d'aquest pacte tampoc han rebut el suport del PSC, tot i que el partit liderat per Salvador Illa va adherir-se a l'acord per barrar el pas a Vox. Aquesta és la segona negativa dels socialistes a l'estratègia de comuns i independentistes, ja que la setmana passada ja van informar que no s'afegirien a la intenció de deixar a Vox sense el senador de designació autonòmica.

