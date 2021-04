Alerten d'una actualització de WhatsApp que en realitat és un virus

Nova estafa a WhatsApp. Aquest cop es tracta d'una falsa actualització de l'aplicació que promet permetre tenyir de rosa l'app de missatgeria quan en realitat es tracta d'un virus. La versió es coneix com a WhatsApp Pink i un cop s'ha clicat l'enllaç de descàrrega s'instal·la un virus al mòbil que facilita l'entrada de hackers al dispositiu.El virus pren el control del telèfon per poder robar les dades de les víctimes: contrasenyes, comptes bancàries i similars. Per això, es recomana no clicar cap enllaç que faci referència a aquest WhatsApp Pink. Aquests mena d'enllaços d'apps fraudulentes poden arribar via cadenes de missatges.A hores d'ara, no hi ha cap mètode ni nova versió oficial de Whatsapp que permeti canviar el color de l'app de WhatsApp. Per tant, davant qualsevol promesa o actualització, es recomana sospitar.

