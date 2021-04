Endesa invertirà un 30% més a Barcelona després de les protestes pels talls de llum

L'Ajuntament de Barcelona i Endesa han acordat un pla d’inversió a la ciutat per millorar i garantir la qualitat del subministrament elèctric dotat amb 43,2 milions d’euros. El pressupost engloba els 15,8 milions d’euros de manteniment ordinari i una inversió específica de 27,4 milions d’euros per reforçar la xarxa elèctrica, que suposa un 30% més del que es va aportar l'any anterior.L'augment arriba al 60% en les xarxes de mitjana i baixa tensió, que es relacionen de forma directa amb el servei que es presta a la ciutadania. L'empresa preveu millores a 164 punts de la xarxa de baixa tensió, amb especial èmfasi a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Nou Barris.Les actuacions s'han acordat entre Endesa i l'Ajuntament de Barcelona en una taula de treball creada amb el consistori a finals de gener, que ha permès d'intensificar la coordinació i prioritzar accions en tots els districtes. El govern municipal havia posat sobre la taula aquell mateix més que calia una resposta "urgent" als talls de subministrament que s'havien donat a Ciutat Vella i Nou Barris que l'equip d'Ada Colau atribuïa a "una mala adequació de la infraestructura de distribució elèctrica d'Endesa".En aquell moment, l'alcaldessa de Barcelona va demanar tant a l'empresa com al Govern i a l'Estat per carta millores per revertir la falta d'inversió i manteniment "estructural". Posteriorment, el consistori va assegurar que s'havien detectat 31 incidències de talls de llum a la ciutat en els últims mesos, dels quals 9 a Ciutat Vella i 5 a Nou Barris. Els veïns també es van organitzar per reclamar compensacions pels talls , així com un augment de la inversió de la companyia als barris "La companyia treballa per tenir cada cop menys avaries i que, quan aquestes es produeixin, durin el menor temps possible", afirma Endesa, que assegura que "la disponibilitat de la xarxa a la ciutat de Barcelona va ser del 99,992%" durant el 2020. Així i tot, l'empresa presidida per Juan Sánchez-Calero reconeix que "entre mitjans de desembre i gener van produir-se incidències excepcionals i per causes diverses que van afectar zones concretes de la capital catalana i, com a subministradora d'un servei essencial, lamenta la situació que van viure alguns veïns i veïnes".L'empresa energètica es va comprometre a desplegar un pla d'inversió que ha donat a conèixer aquest dimarts i que té com a objectiu garantir el servei amb la construcció i renovació d'infraestructures elèctriques tant a la xarxa elèctrica d'alta, mitjana i baixa tensió. El Pla de Contingència vol reforçar les accions i la inversió en relació amb els punts de la ciutat on es van concentrar les incidències, "totes resoltes avui dia", afegeix Endesa.

