Com puc saber si la meva mascareta té grafè?

Fa uns dies l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) demanava la retirada voluntària de la venda de les mascaretes que portin grafè per la seva possible toxicitat, segons les autoritats sanitàries de Canadà. L'alerta afectava concretament a uns models de mascaretes FFP2 de la marca Shenguean-Iturri, ja que contenen aquest material que pot ser tòxic per la salut.Davant d'aquest avís, com podem saber si la nostra mascareta conté grafè? Per fer-ho és important comprar les mascaretes empaquetades i no de forma individual, ja que és a l'embolcall on posa la seva composició. Si porta grafè (graphene, en anglès), apareixerà entre el llistat de materials.El grafè és un material compost d'àtoms de carboni que és molt habitual en diverses indústries per la seva lleugeresa i resistència, i no existeix encara una avaluació científica completa sobre el risc específic que implica el seu ús en mascaretes.

