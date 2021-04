L'ACM reclama que els fons europeus tinguin un fort accent municipalista

Lluís Soler, al fòrum d'aquest dilluns. Foto: ACM

El president de l’ACM i alcalde de Deltrebre, Lluís Soler, ha participat aquest dilluns al matí al Fòrum Europa – Tribuna Catalunya , coincidint amb el Dia del Municipi. Soler ha aprofitat la seva intervenció per reivindicar el paper del municipalisme català al llarg dels darrers 40 anys, però sobretot en tota la gestió de la pandèmia i en el seu rol imprescindible per sortir de la crisi.“Els pobles i ciutats som els qui millor representem la pluralitat del país, i per això la sortida de la crisi sanitària, social i econòmica, només serà possible si es fa de la mà, amb el consens i la participació del municipalisme”, ha destacat Lluís Soler.En aquest mateix sentit, ha destacat que un dels reptes és “no perdre l’oportunitat històrica que representen els fons europeus”. I és que els tres eixos dels Fons Next Generation coincideixen plenament amb l’agenda municipalista d’aquest mandat: economia pròspera i digitalitzada, cohesió social, i lluita contra l’emergència climàtica.Soler, fa uns dies, ja va reclamar que la gestió dels Next Generation UE tingués un "fort accent municipalista i va advertir que "només s'aprofitarà l'oportunitat històrica d'aquests fons si serveixen, d'una banda, per transformar econòmica, social, digital i ambientalment el país, i de l'altra, per reequilibrar el territori".Pel que fa a les xifres, està previst que dels 750.000 milions d’euros, a l’Estat espanyol n’hi pertoquin 72.000 milions per al període 2021-2023. Només 1.483 milions aniran destinats als ajuntaments.Lluís Soler també ha reivindicat la trajectòria del municipalisme català en els darrers 40 anys en la consolidació d’uns pobles i ciutats moderns, equitatius i al servei de la ciutadania. “La nostra voluntat de servei al llarg de les darreres dècades ha estat el fonament de la multitud de polítiques públiques adreçades a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, generar noves oportunitats i afrontar sempre els problemes amb la voluntat que es converteixin en reptes municipalistes per ser més eficients, sostenibles i equitatius”, ha dit.Un altre dels eixos de treball de l’entitat municipalista és aconseguir una relació bilateral amb el Govern, per tal de garantir que totes les decisions que afectin als pobles i ciutats s’adoptin des del diàleg, la participació i la codecisió amb el municipalisme català, que també reclama una conselleria específica del món local per garantir la interlocució, els recursos i la priorització de l’agenda municipalista a l’administració catalana.

