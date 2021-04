Florentino Pérez demana «diàleg» a la UEFA per poder «salvar el futbol»

El president del Reial Madrid i de la nova Superlliga europea de futbol, Florentino Pérez, va deixar clar que la creació de la competició respon bàsicament a motius econòmics: Pérez va dir a El Chiringuito que fa falta "una solució a una situació molt dolenta que està travessant el futbol".El dirigent recorda que "quan no tens més ingressos que els de la televisió, l'única manera de rendibilitzar és amb partits més competitius i amb més atractiu entre els grans clubs". "Vam arribar a la conclusió que si en comptes de fer entre setmana la Champions fem una Superlliga entre els grans clubs seríem capaços de pal·liar els ingressos que hem perdut", afegeix."Això se'ns va acudir a tots perquè la Champions estava perdent interès i ens vam dir: 'Què és el que té atractiu? Que juguem entre els grans'. El que fem és pel bé de el futbol, ​​és per salvar-lo perquè està en un moment crític ", insisteix. Així, el president va rebaixar el to rupturista per demanar "diàleg" a la UEFA.Pérez remarca que la Superlliga "no és tancada, cinc equips vindran per mèrits" i que el futbol "és una piràmide: "si els de dalt guanyem diners, flueix per a tothom. Aquests 15 són els que generen valor i una vegada que doni diners, serem solidaris perquè el futbol funciona amb la solidaritat", ha indicat.En aquest sentit, Florentino Pérez afirma que "no pot ser que els equips modestos de la Lliga tinguin beneficis i que el Barça perdi diners". Sobre el Barça, el dirigent diu que no va tenir problemes per convèncer Laporta a l'hora de sumar el club al nou projecte: "Quan parles amb persones responsables, no té volta de fulla. Ajudarà el Barça, que està passant una situació econòmica dolenta. És una persona sensata i ho va entendre".L'empresari adverteix que el futbol "ha d'evolucionar" i "anar-se adaptant" als temps actuals. "El futbol porta temps perdent interès, es nota perquè les audiències van baixant i els drets televisius van disminuint. Calia fer alguna i la pandèmia ens ha precipitat perquè estem tots arruïnats".El mandatari madridista apunta a una pèrdua de l'audiència jove, pel que cal "elaborar una competició atractiva perquè deixin la tablet". "Hi ha molts partits d'escassa qualitat i ara tenen altres plataformes on distreure's", puntualitza, així que "o fem els partits més interessants o els fem més curts", assenyala.

