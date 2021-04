Alliberen una nena de 12 anys que la seva família havia venut per saldar un deute

La policia espanyola ha alliberat una nena de 12 anys a la Corunya que havia estat entregada per la seva família per saldar un deute de 4.000 euros. Hi ha set detinguts relacionats amb el cas, a Còrdova i la Corunya, entre els quals hi ha la mare de la menor. Els detinguts han estat acusats de tràfic d'éssers humans, detenció il·legal i abús sexual continuat.La nena estava retinguda per un home i una dona en un pis de la Corunya. Els agents han detingut a la parella, investigats per un delicte de tràfic d'éssers humans, i el jutge n'ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança. També s'ha detingut un menor, que ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.El rescat de la nena va ser possible després d'una investigació policial que es va iniciar a principis de març passat. Després que la nena faltés durant dies a l'escola de Còrdova, la direcció del col·legi va trucar a la família preguntant els motius de l'absència, i com que l'explicació dels pares no els va semblar convincent, van avisar a les autoritats educatives i a la policia.Les primeres informacions rebudes per la policia van ser que la nena hauria estat forçada a mantenir relacions sexuals i a celebrar una cerimònia abans d'endur-se-la fora de la ciutat. A la Corunya es va establir un dispositiu de vigilància del domicili on estava retinguda la nena i dimecres passat, la policia va entrar al pis, va alliberar la menor i va detenir els tres ocupants. Simultàniament, a Còrdova es detenien les altres quatre persones. La investigació continua oberta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor