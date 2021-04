La tercera setmana del Sismògraf d'Olot va de bracet amb Sant Jordi

El Sismògraf 2021 , que va donar el tret de sortida a la 13a edició el passat dijous 8 d'abril, encara la tercera setmana de festival amb la celebració de 10 espectacles (12 funcions en total) al municipi d'Olot i a altres poblacions de la Garrotxa. A continuació, podreu llegir tot el que es podrà veure del 22 al 25 d'abril.Entre les propostes que es podran veure aquesta tercera setmana a Olot, destaca el segon espectacle d'Humanhood connectat amb la lluna i que el Sismògraf ha programat tenint en compte el calendari lunar d'abril, Sphera, que es podrà veure el dissabte 24 d’abril coincidint amb la lluna plena.També, dissabte tindrà lloc Aloha from Hawaii, on Mar Gómez i Vero Cendoya es passejaran pels carrers del centre d'Olot en una limusina rosa tot emulant el mític concert que Elvis Presley va fer l'any 1973 des de Honolulu; As I collapse, de la companyia danesa Recoil Performance Group, que proposarà al públic una meditació guiada a casa (en línia) o al Teatre Principal després de la cria domèstica d'algues Pyrocystis els dies previs; Y perdí mi centro, de LaboratoriA, un projecte interdisciplinari de quatre creadores que comparteixen el flamenc com a llenguatge comú.D'altra banda, el dijous 22 d'abril es podrà veure #practicasdeloinvisible, de Lasúbita, un laboratori de creació compartit amb creadores, amigues, artistes i dones inspiradores, que estarà vinculat a la diada Sant Jordi, relacionat amb l’escriptura del moviment i/o l’escriptura en moviment.Sota el nom de Coreografies de l'Objecte, la programació del Sismògraf 2021 presenta diversos espectacles que conceben la presència de l'objecte com un cos més afegit als cossos que ja hi ha a escena.Les propostes d'aquesta tercera setmana són Siempre Siempre de nyamnyam i Carme Torrent, una arqueologia escènica a través dels objectes que tindrà lloc al Teatre Principal d'Olot; Una ciutat d'ombres, de La Sala Teatre & Com un llum, l'experiència participativa per a nenes i nens de 6 a 12 anys que conjuga dansa urbana, cultura contemporània, manipulació d’objectes i experimentació de la física del color i la llum, també al Principal; A la fresca, de Cia. Anna Confetti, amb tres intèrprets i una cadira gegant; i Kumiko, d'Ívida Cynara, amb les plantes com a protagonistes.En el marc del projecte Nodes de l’Ona Expansiva, que neix amb la voluntat de portar el festival als pobles i crear sinèrgies amb altres agents i projectes culturals de la Garrotxa, aquesta tercera setmana es podrà veure Sense evidència verbal, de Job Ramos, al Molí de Les Fonts (La Moixina), de la mà de l'associació cultural Binari; i els ja mencionats A la fresca, de Cia. Anna Confetti, que tindrà lloc a la plaça de l'Església de Sales de Llierca; a més de Kumiko, d'Ívida Cynara, a l'Escola Bressol de Sant Jaume de Llierca.Igualment, l'espectacle Aloha from Hawaii, de Vero Cendoya i Mar Gómez, es podrà veure en format espectacle (no itinerant com a Olot) a la plaça Nova de les Planes d'Hostoles i a Can Trona (Vall d'en Bas).Tots aquests espectacles tindran lloc el diumenge 25 d'abril.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor