La despesa militar mundial d'un dia salvaria els 34 milions de persones en risc més greu de morir de fam

La despesa militar mundial que es fa en 26 hores té un cos de 5.000 milions d'euros, diners suficients per ajudar els 34 milions de persones que estan en risc més greu de morir de fam. És, si més no, el missatge que llancen 200 Organitzacions No Governamentals (ONG), que a través d'una carta oberta difosa aquest dimarts exigeixen als governs d'arreu del planeta que augmentin "de manera urgent" els recursos per resoldre aquesta situació. Ara fa un any l'Organització de les Nacions Unides (ONU) advertia d'una situació de fam "de proporcions bíbliques" i reclamava als països rics 6.500 milions per fer-hi front durant el 2021. Segons Oxfam Intermón, fins ara han finançat "només el cinc per cent" d'aquella quantitat.A la carta, les més de 200 entitats adverteixen que si l'ajuda no arriba "de manera immediata" els 34 milions de persones en situació més greu podrien "morir de gana", i afegeixen que, a banda, hi ha 140 milions més en risc "alt" de morir per desnutrició o manca d'aliments. "És probable que la xifra segueixi augmentant en els pròxims mesos si no es prenen mesures de forma immediata", ha indicat Oxfam Intermón.El grup d'entitats explica que el nombre de persones que passa gana "s'ha disparat" a causa de la pandèmia de la covid-19, però subratlla que el factor principal de la fam "continuen essent els conflictes, units als efectes del canvi climàtic". A més a més, destaca que, en l'àmbit global, els preus mitjans dels aliments "són en aquests moments els més alts en set anys", segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).A la carta, les ONG subratllen que els 5.000 milions que falten per assolir l'objectiu que reclamava l'ONU ara fa un any equivalen a la despesa militar global que es fa en 26 hores -es basen en l'informe del 2019 de l'Institut Internacional d'Investigació per a la Pau d'Estocolm-, i demanen als líders mundials que donin suport a "solucions duradores i sostenibles". També reclamen als governants que treballin perquè el personal humanitari pugui arribar a les zones de conflicte per "salvar vides"."Som al davant d'un fracàs polític extraordinari", ha definit Gabriela Bucher, directora executiva d'Oxfam Internacional. Segons indica, els països més rics "retallen" l'ajut alimentari "mentre milions de persones passen gana". I denuncia: "la gana mundial no és un problema de manca d'aliments, sinó de manca d'igualtat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor