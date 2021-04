Es deia Khalid Laássiri, va morir amagat a dins d'un camió i deixa dona i dos fills

Khalid Laássiri tenia 43 anys, era casat i tenia dos fills, de 6 i 15 anys, que viuen a Meknas, al Marroc. Després de treballar de mecànic sense papers a Alemanya i quedar-se sense feina va decidir baixar a Catalunya. Va arribar a Itàlia i allà es va amagar a la caixa d'un camió. Un camió que va passar per França i que arribava a Manresa dimarts a la nit, al polígon de Bufalvent."Quan vàrem baixar del camió vàrem veure que li costava molt respirar", van explicar els altres dos polissons en una trucada que van fer al poble d'on era nadiu. Ho van fer després de sortir de l'hospital de Sant Joan de Déu on els havien ingressat en ser trobats per un vigilant del polígon. "Sabem que es diu Khalid i que ha mort a Manresa", van explicar perquè es donessin veus entre els veïns de Meknas.La Touria, que fa 18 anys que viu a Manresa, rebia divendres a la tarda una trucada. Era una amiga seva del seu poble d'origen, Larache. Li explicava que uns coneguts l'havien contactat perquè temien que la persona morta a Manresa fos un familiar seu que baixava d'Alemanya a Catalunya. Que algú els havia dit que es deia Khalid i que feia dies que no sabien res d'ell.L'endemà dissabte, la Touria, acompanyada de la Sarah i amb altres suports començaven a mobilitzar-se. L'objectiu era evitar que el cos de Khalid fos incinerat després de dies sense una identificació positiva, poder-lo repatriar i que la família el pogués acomiadar segons la tradició musulmana.Van anar a la funerària d'Àltima, que a Manresa és qui fa els serveis judicials. Havien recollit el cos, però havia estat traslladat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per fer-li l'autòpsia. A la funerària, però, van poder confirmar que era ell, que el temor de la família es confirmava. Khalid Laássiri havia mort, per ara, però, encara extraoficialment. Els mateixos dos treballadors que havien recollit el cadàver al polígon de Bufalvent el reconeixien en la foto que la família li havia passat per Whatsapp a la Touria.Khalid Laássiri tenia 43 anys i era mecànic. Havia mort després d'hores amagat a la caixa d'un camió amb dos migrants més dels que coneixia pocs detalls, el nom, el poble d'on eren i poca cosa més. Ells tampoc coneixien gaire cosa més del Khalid. El just per donar el senyal d'alarma a Meknas quan van sortir de l'hospital.La Touria i la Sarah van anar llavors a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, però l'equip d'investigació de guàrdia del cap de setmana estava ocupat i els van instar a que tornessin més tard o dilluns o anessin als jutjats. Mentrestant, començaven a informar-se de què necessitarien per a la repatriació. Ho feien a la Funerària del Bages, que està acostumada a aquests tràmits. Uns 4.500 euros i el certificat de defunció. Trucaven al Consolat del Marroc: no podien fer res sense el certificat."Ens sap greu però la persona que ens indica no ha estat identificada, no portava documents a sobre", responien amablement des del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa, el que estava de guàrdia dimarts a la nit, quan la Touria intentava assegurar la identificació del difunt, aquest dilluns. "Ah! que vostè sap qui és? Doncs si us plau vagin a la comissaria dels Mossos i comenti-ho a la unitat d'investigació que porta el cas", li indicava."Tingui en compte que l'autòpsia ja està feta i cal que la funerària passi a recollir el seu cos a la Ciutat de la Justícia com abans millor", concloïen des del jutjat. L'ombra d'una possible incineració tornava a planar sobre l'ambient.La Touria i la Sarah tornaven a comissaria. Aquesta vegada en dia laborable. Després de buscar durant una estona un despatx prou ampli que estigués lliure, un agent de paisà d'investigació dels Mossos d'Esquadra s'asseia amb elles i agafava declaració de la Touria. Explicava el detall i quan a l'investigador es perdia en algun detall, preguntava."Traslladarem la seva declaració, la foto que ens facilita del Khalid i la foto del seu passaport al jutjat de Manresa, que ja contactaran amb el Consolat del Marroc i quan arribi la seva família aquí podran completar la identificació i iniciar els tràmits de repatriació", explicava a tall de resum. "La família no podrà venir a Manresa, no té recursos", lamentava Touria amb els ulls ben oberts tement un nou impediment. "Que li signin uns poders" seguia el mosso després d'uns segons pensant-hi.La Touria, la Sarah i altres suports van començar el mateix divendres a donar veus entre la comunitat marroquina de Manresa per recaptar els 4.500 euros que necessiten per repatriar el cos del Khalid amb la seva família.Ja han parlat amb la família, que anirà a signar uns poders perquè pugui fer tots els tràmits. I ara només queda esperar encara algun dia més la trucada dels jutjats, o dels Mossos... o del consolat, perquè la dona del Khalid i els seus dos fills, i la resta de la família puguin rebre el seu cos i fer-li el funeral.

