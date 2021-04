Desenes d'estudiants ocupen el rectorat de la UB per denunciar la situació «límit» del sistema educatiu

🔴UB CENTRAL OCUPADA.



El moviment estudiantil ocupem per exigir als Rectors que es comprometin a treballar per fer efectives les 5 demandes del Compromís.



La pública està en una situació límit i nosaltres som aquí per defensar-la.🔥



No marxarem fins rebre resposta. pic.twitter.com/z5Ee7b3jhd — SEPC (@SEPC_nacional) April 20, 2021

Desenes d'estudiants han ocupat l'edifici central de la UB aquest dimarts al matí per denunciar la situació "límit" de l'educació pública i exigir als rectors uns compromisos per millorar la situació i materialitzar les cinc demanes que exigeixen. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i altres moviments estudiantils han reivindicat l'acció. Els universitaris han situat contenidors a les portes de l'edifici. L'ocupació es fa en el marc de la campanya pel "Compromís contra la Crisi Educativa", a través de la qual reclamen als rectors impulsar els canvis necessaris cap a un model públic i equitatiu.En un comunicat públic, articulat en cinc punts, exigeixen l'equiparació de preus de màsters i graus i graus entre si, la remuneració de les pràctiques, la realització d'un pla de xoc contra l'emergència lingüística del català, la creació de protocols efectius feministes a les universitats i el posicionament a favor de l'absolució de totes les encausades per lluitar per la universitat pública.

