La UEFA amenaça amb fer fora Madrid, City i Chelsea de les semifinals de la Champions

Cop de puny sobre la taula dels clubs més poderosos d'Europa. Dotze entitats han posat en marxa el projecte de la Superlliga europea de futbol , entre ells el Barça. Els altres clubs fundadors són el Reial Madrid, l'Atlètic de Madrid, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea, el Tottenham, l'Arsenal, el Milan, l'Inter de Milà i la Juventus.L'anunci ha estat el punt de partida d'una guerra dels grans clubs contra la UEFA i les federacions i lligues anglesa, espanyola i italiana han mostrat el seu rebuig i han amenaçat els clubs amb deixar-los fora de les seves competicions. Al mateix temps, el màxim organisme europeu ha enviat una nova amenaça als futbolistes: si juguen a la Superlliga, no podran anar a les seves seleccions.La UEFA ha anat més enllà i Jesper Moller, membre del comitè executiu de l'ens i director de la Federació Danesa de Futbol, ha amenaçat amb expulsar els tres semifinalistes de la present edició de la Lliga de Campions que s'han adherit a la Superlliga, o sigui, el Madrid, el Manchester City i el Chelsea. Aquesta hipotètica possibilitat, que es podria fer efectiva en una reunió de l'organisme aquest divendres, deixaria el París Saint-Germain, que de moment no s'ha pronunciat sobre la Superlliga, en campió.Florentino Pérez, president del Reial Madrid i d'aquesta competició ha defensat la Superlliga aquesta nit al programa El Chiringuito de Jugones, presentat pel periodista Josep Pedrerol, i ha dit que és l'única opció per "salvar el futbol". També ha assegurat que la UEFA ni les lligues domèstiques no faran fora cap equip: "És impossible. La llei ens protegeix".

