Simón adverteix que sense estat d'alarma no decauran les restriccions

Altres notícies que et poden interessar

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha recordat aquest dilluns que el final de l'estat d'alarma el 9 de maig no implica que acabin les restriccions de mobilitat contra la Covid, que podrien ser "molt més locals" i "perimetrals a petita escala"."Que acabi o no l'alarma no és el mateix que acabin o no les restriccions de mobilitat. Són coses diferents", ha defensat en la roda de premsa de seguiment de la pandèmia. Simón ha alertat que "hi ha moltíssimes mesures que es poden aplicar en territoris que no siguin d'àmbit comunitari o nacional". "Que ningú confongui la fi de l'estat d'alarma amb la fi de les mesures de prevenció de la transmissió", ha advertit.Simón ha recordat que fins al 9 de maig "la situació no té res a veure amb la d'avui i fa un mes", i ha demanat esperar a comprovar la situació de la Covid uns dies abans de la fi de l'estat d'alarma per fer "estimacions". "La intenció és no renovar-lo. Una altra cosa és que no estiguin previstes totes les opcions", ha explicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor